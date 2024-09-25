В чем их настоящий интерес, – Зеленский в ООН раскритиковал Китай и Бразилию

Владимир Зеленский акцентировал на Формуле мира, которую представил Киев. Вспоминая о Китае и Бразилии, президент раскритиковал инициативы со стороны других государств, которые не предлагают справедливого окончания войны.

С соответствующим тезисом глава нашего государства выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке в среду, 25 сентября. Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Офис Президента.

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"Китайско-бразильский дуэт" под критикой Зеленского

По словам Зеленского, когда кто-то предлагает альтернативные планы урегулирования войны в Украине, он не только пренебрегает интересами и страданиями украинцев, игнорируя реальность, но и дает Путину политическое пространство для продолжения войны против всего мира.

Любые параллельные или альтернативные попытки достичь мира – это по сути попытки лишь достичь затишья, а не прекращения войны, поскольку мировая инициатива – Формула мира – существует уже два года.

Президент не исключает, что может кто-то стремится получить Нобелевскую премию для своей политической биографии за замороженное перемирие вместо настоящего мира. Однако единственные награды, которые Путин может дать в ответ на такой мир, – это еще больше страданий и катастроф.

Если кто-то в мире ищет альтернативы любому из пунктов (Формулы мира – 24 Канал) или пытается игнорировать любой из них, вероятнее всего, это означает, что он сам хочет сделать часть того, что делает Путин: пункт, который они игнорируют, раскрывает желание, которое они скрывают.

По словам Зеленского, в пунктах Формулы мира, на которых акцентирует Украина, говорится об обеспечении:

радиационной и ядерной безопасности;

продовольственной безопасности;

энергетической безопасности;

освобождении всех пленных и депортированных;

выполнении Устава ООН и восстановлении территориальной целостности Украины и мирового порядка;

вывод российских войск и прекращение боевых действий;

возвращение справедливости;

противодействие экоциду;

недопущение эскалации;

фиксацию окончания войны.

Когда китайско-бразильский дуэт пытается перерасти в хор голосов – с кем-то в Европе, с кем-то в Африке, – говоря что-то альтернативное полному и справедливому миру, возникает вопрос: в чем заключается их настоящий интерес?

Как подчеркнул глава нашего государства, каждая страна, в частности Китай, Бразилия, а также европейские государства, страны Африки, Ближнего Востока – должны осознавать: украинцы никогда не примут колониального статуса вместо справедливого мира.