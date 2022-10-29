Китай будет поддерживать Россию под лидерством Путина: политолог объяснил, что означает это заявление

Пекин обнародовал заявление, что будет поддерживать Россию под лидерством Владимира Путина. Однако Китай продолжает придерживаться только прагматизма.

Об этом для 24 каналу сказал глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко. Он отметил, что впоследствии Пекин сообщил об углублении взаимодействия с США.

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"То, что такие заявления следуют одно за другим, свидетельствует о том, что у них нет особой стоимости. В итоге отношения Китая и России происходят по своей прагматичной траектории, в которой Китай не хочет поддерживать опасные имиджевые действия России. Например, применение тактической ядерной оружия", – рассказал эксперт.

Правила игры не изменятся

По словам Божко, большая поддержка Пекином Москвы будет потенциально приводить к увеличению санкционного давления и обходу санкций, которые будут напрямую касаться и Китая. Эксперт считает, что ощутимого потепления в отношениях между Китаем и США, несмотря на вчерашнее заявление, нет.

Не видим изменения приоритетов, а есть конфликтность, связанная еще с визитом Пелоси на Тайвань, блокированием технологий, связанных с созданием полупроводников и суперкомпьютеров. Маркеры долгосрочного конфликта, которые не исчерпываются простыми заявлениями, рассказал Божко.

Он отметил, что между США и Китаем был дипломатический язык, но не было никаких договоренностей или изменений правил игры. Не говорилось, что одна из сторон (США, Китай или Россия) принципиально изменит свою политику.

"Можем характеризовать позицию Китая как исключительно прагматическую, сконцентрированную сугубо на собственных интересах и на азиатско-тихоокеанском регионе. Безусловно, Китай не выступает союзником Украины, но сознательно отмежевывается от агрессивных открытых действий в поддержку России", – добавил господин Божко.

Политолог считает, что пока Пекин не готов нарушить баланс взаимоотношений с США, который и без того не слишком хорош. Китай имеет отрицательные экономические тенденции.

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Риск применения ядерного оружия

Как отметил господин Божко, применение ядерного оружия зависит от характера эскалации. Однако даже теоретическое использование тактического ядерного оружия – это пощечина по международному праву. Это немедленно обернется жестким санкционным давлением на Россию и на все государства, работающие с ней.

"Первое, что США сделают – это усилят давление на Китай, угрожая снижением, например, торгового баланса, выводом капитала и предприятий. Это самая первая безусловная опция, которую понимают и в Китае", – сказал эксперт.

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