В Беларусь доставили военный груз из Китая, – наблюдатели

В начале января в Беларусь 4 раза прилетал борт из Китая. Он, вероятнее всего, доставлял военный груз.

Белорусские наблюдатели увидели борт 8 11 января. Что именно привезли в Беларусь точно неизвестно. Однако самолет приземлялся в VIP-зоне, которой пользуется самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

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В Беларусь могли доставить технику из Китая

В течение 4-х дней один и тот же транспортный самолет Boeing 747-4FTF совершил 4 рейса по маршруту Урумчи (ZWWW) Минск.

В начале января мониторинговой группой "Белорусский Гаюн" была зафиксирована нетипичная активность китайской грузовой авиакомпании Air China Cargo в Национальном аэропорту "Минск". В течение 4-х дней один и тот же транспортный самолет Boeing 747-4FTF (регистрационный номер B-2476) совершил четыре рейса по маршруту Урумчи (ZWWW) Минск (UMMS) и обратно

говорится в сообщении.

Согласно данным "Белорусский гаюн", борт Air China Cargo доставил в Беларусь военную технику из Китая. Они считают, что груз не проходил таможенной очистки и сразу покинул аэропорт, поскольку вокруг места стоянки военному грузу негде расположиться, чтобы не привлекать дополнительного внимания и не стоять под открытым небом.

Рейсы состоялись:

08 января 2024 рейс CAO1095 в Минск обратно CAO1096

09 января 2024 рейс CAO1097 в Минск обратно CAO1098

10 января 2024 рейс CAO1095 в Минск обратно CAO1096

11 января 2024 года рейс CAO1097 в Минск обратно CAO1098.

Все рейсы прибывали в Минск фактически в одно и то же время с 09:30 до 10:10 утра. Они были в Минске 3 часа этого достаточно для разгрузки.

Самолеты прибывали на стоянку для правительственных бортов

Интересно, что в аэропорту "Минск" располагается транспортно-логистический центр, обслуживающий грузовые рейсы. Все грузовые самолеты обычно паркуются на специальных стоянках логистического центра, но китайский B-2476 парковался совсем на другой стоянке.

По данным наблюдателей, все четыре раза Boeing 747 Air China Cargo после посадки занимал стоянку 1А. Она зарезервирована для обслуживания правительственных самолетов Беларуси, в частности, бортов Лукашенко EW-001PA и EW-001PB.

Кроме того, VIP-стоянка 1А и физически расположена на расстоянии от всех остальных, а справа от стоянки находится КПП для выезда из аэропорта кратчайшим путем и без посещения пунктов осмотра в здании.