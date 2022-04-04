Китай позволяет России использовать ворованные самолеты для транспортировки грузов

Россия использует для регулярных грузовых перевозок из Китая самолеты Boeing 757-200(F). Их страна-террористка украла у западных компаний.

Российская Aviastar-TU Airlines, занимающаяся грузовыми перевозками, в марте перерегистрировала 5 грузовых самолетов. До начала полномасштабного вторжения России в Украину они были зарегистрированы на Бермудских островах, о чем свидетельствуют их бортовые номера.

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Россия перерегистрировала краденные самолеты

Регистрация на Бермудских островах имеют именно самолеты Boeing, которые Россия и российские компании брали в лизинг в западных финансовых учреждениях.

После 24 февраля Евросоюз принял решение о полном запрете поставок и лизинга самолетов, вертолетов и другой авиационной техники в Россию. Лизингодатели потребовали возвращения уже предоставленных самолетов, однако Россия отказалась это сделать.

Самолеты, зарегистрированные на Бермудских островах / Фото Jetphotos и Planephotos

После официального отказа России возвращать самолеты их законным владельцам, страну-террористку обвинили в краже бортов на сумму более 20 миллиардов долларов. В марте министр транспорта России Виталий Савельев официально признал воровство.

Мы оставили сразу весь парк. У нас в России зарегистрировано и имеют сертификат пригодности 111 авиакомпаний. Запросов на возврат поступило больше, чем на 500 самолетов,

– цинично сообщил российский чиновник.

14 марта Путин подписал указ, что фактически узаконил воровство иностранных самолетов. Так называемый "закон" позволил правительству страны-террористки регистрировать права на иностранные самолеты, находящиеся в лизинге российских компаний.

Так, в марте 5 ворованных самолетов были перерегистрированы с Бермудских островов в России. Теперь на них нанесены российские бортовые номера вместо Бермудских.

Россия перерегистрировала краденные у иностранных компаний самолеты / Фото Jetphotos

Китай позволяет России регулярно транспортировать грузы украденными у западных компаний самолетами

Данные публичных онлайн-радаров свидетельствуют, что все 5 краденных и перерегистрированных Россией самолетов регулярно и беспрепятственно летают в Китай. В общей сложности таких перелетов с начала войны было совершено более 20. Кроме того, эти же самолеты несколько раз летали в Египет и Бахрейн.

Доказательства того, что ворованные Россией самолеты регулярно летают в Китай / Фото Jetphotos

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