Російська Aviastar-TU Airlines, що займається вантажними перевезеннями, у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать їхні бортові номери.

Читайте також Україна збільшує податки для компаній, які продовжують працювати в Росії

Росія перереєструвала вкрадені літаки

Реєстрацію на Бермудських островах мають саме літаки Boeing, котрі Росія та російські компанії брали у лізинг в західних фінансових установах.

Після 24 лютого Євросоюз ухвалив рішення про повну заборону постачання та лізингу літаків, вертольотів й іншої авіаційної техніки до Росії. Лізингодавці вимагали повернення уже наданих літаків, однак Росія відмовилась це зробити.

Літаки, зареєстровані на Бермудських островах / Фото Jetphotos та Planephotos

Після офіційної відмови Росії повертати літаки їхнім законним власникам, країну-терористку звинуватили у крадіжці бортів на суму понад 20 мільярдів доларів. У березні міністр транспорту Росії Віталій Савельєв офіційно визнав крадіжку.

Ми залишили одразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат придатності 111 авіакомпаній. Запитів на повернення надійшло більше, ніж на 500 літаків,

– цинічно повідомив російський посадовець.

14 березня Путін підписав указ, що фактично узаконив викрадення іноземних літаків. Так званий "закон" дозволив уряду країни-терористки реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній.

Так, у березні 5 вкрадених літаків були перереєстровані з Бермудських островів у Росії. Тепер на них нанесено російські бортові номери замість бермудських.

Росія перереєструвала викрадені в іноземних компаній літаки / Фото Jetphotos

Китай дозволяє Росії регулярно транспортувати вантажі краденими у західних компаній літаками

Дані публічних онлайн-радарів свідчать, що всі 5 вкрадених та перереєстрованих Росією літаків регулярно та безперешкодно літають у Китай. Загалом таких перельотів з початку війни було здійснено понад 20. Крім того, ці ж літаки декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.

Докази того, що крадені Росією літаки регулярно літають у Китай / Фото Jetphotos

Вас може зацікавити – Центробанк Росії втратив майже 40 мільярдів доларів за місяць: дивіться відео