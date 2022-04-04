Російська Aviastar-TU Airlines, що займається вантажними перевезеннями, у березні перереєструвала 5 вантажних літаків. До початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну вони були зареєстровані на Бермудських островах, про що свідчать їхні бортові номери.
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Росія перереєструвала вкрадені літаки
Реєстрацію на Бермудських островах мають саме літаки Boeing, котрі Росія та російські компанії брали у лізинг в західних фінансових установах.
Після 24 лютого Євросоюз ухвалив рішення про повну заборону постачання та лізингу літаків, вертольотів й іншої авіаційної техніки до Росії. Лізингодавці вимагали повернення уже наданих літаків, однак Росія відмовилась це зробити.
Літаки, зареєстровані на Бермудських островах / Фото Jetphotos та Planephotos
Після офіційної відмови Росії повертати літаки їхнім законним власникам, країну-терористку звинуватили у крадіжці бортів на суму понад 20 мільярдів доларів. У березні міністр транспорту Росії Віталій Савельєв офіційно визнав крадіжку.
Ми залишили одразу весь парк. У нас в Росії зареєстровано і мають сертифікат придатності 111 авіакомпаній. Запитів на повернення надійшло більше, ніж на 500 літаків,
– цинічно повідомив російський посадовець.
14 березня Путін підписав указ, що фактично узаконив викрадення іноземних літаків. Так званий "закон" дозволив уряду країни-терористки реєструвати права на іноземні літаки, які перебувають у лізингу російських компаній.
Так, у березні 5 вкрадених літаків були перереєстровані з Бермудських островів у Росії. Тепер на них нанесено російські бортові номери замість бермудських.
Росія перереєструвала викрадені в іноземних компаній літаки / Фото Jetphotos
Китай дозволяє Росії регулярно транспортувати вантажі краденими у західних компаній літаками
Дані публічних онлайн-радарів свідчать, що всі 5 вкрадених та перереєстрованих Росією літаків регулярно та безперешкодно літають у Китай. Загалом таких перельотів з початку війни було здійснено понад 20. Крім того, ці ж літаки декілька разів літали до Єгипту та Бахрейну.
Докази того, що крадені Росією літаки регулярно літають у Китай / Фото Jetphotos
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