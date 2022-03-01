Китай готов прилагать усилия для прекращения войны, – Дмитрий Кулеба

1 марта 2022 , 15:58
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Источник:

Министерство иностранных дел Украины

Украина продолжает оказывать достойное сопротивление России, которая 24 февраля начала вероломную войну. Китай тоже решил поддержать Украину.

По словам Кулебы, Китай готов присоединиться с целью прекращения войны. Речь идет о дипломатических инструментах.

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Китай готов поддержать Украину

Глава украинского дипломатического ведомства рассказал дипломату из Китая о ситуации в Украине:

  • развитие вооруженной агрессии России против Украины,
  • обстрелы гражданской инфраструктуры,
  • убийства мирного населения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал Вана И использовать отношения между официальным Пекином и Москвой для того, чтобы заставить Россию прекратить вооруженную агрессию против Украины.

В ответ глава МИД Китая Ван И подтвердил непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны Китайской Народной Республики. Дипломат указал на стратегический характер двусторонних отношений.

Ван И заверил Дмитрия Кулебу о готовности Поднебесной прилагать все усилия с целью прекращения войны на территории Украины. Китайский дипломат сказал о дипломатическом пути, в частности как постоянном члене Совета Безопасности ООН.

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Автор: Віта Свірневська