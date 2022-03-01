Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба після розмови з колегою з Китаю Ваном Ї. За словами Кулеби, Китай готовий приєднатися з метою припинення війни. Йдеться про дипломатичні інструменти.

Варте уваги За бажання бути рівними ми віддаємо найкращих, – Зеленський виступив на засіданні Європарламенту

Китай готовий підтримати Україну

Очільник українського дипломатичного відомства розповів дипломату з Китаю про ситуацію в Україні:

розвиток збройної агресії Росії проти України,

обстріли цивільної інфраструктури,

вбивства мирного населення.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба закликав Вана Ї використати відносини між офіційним Пекіном та Москвою задля того, змусити Росію припинити збройну агресію проти України.

У відповідь глава МЗС Китаю Ван Ї підтвердив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України з боку Китайської Народної Республіки. Дипломат відмітив стратегічний характер двосторонніх відносин.

Ван Ї запевнив Дмитра Кулебу про готовність Піднебесної докладати всі зусилля з метою припинення війни на території України. Китайський дипломат сказав про дипломатичний шлях, зокрема як постійний член Ради Безпеки ООН.