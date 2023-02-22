Такое мнение 24 Каналу выразил российский правозащитник Марк Фейгин. Он отметил, что инициатива Пекина может отличаться, но быть близкой к тому, что говорит Киев. Однако вряд ли настолько, чтобы это было неприемлемо для Москвы.

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Китай хочет войти в игру, но играет в свою пользу

Фейгин подчеркнул, что подобных инициатив было много, в частности, от Турции, экс-премьер-министра Израиля Нафтали Бенета и экс-главы Совета министров Италии Марио Драги. Однако Китай является более значимым посредником для России.

Фейгин отметил, что соответствующая инициатива Китая могла бы иметь успех, если бы Киев проигрывал. Впрочем, учитывая события на фронте и поставки нашему государству вооружения от партнеров, шансов у такой инициативы не так много. Но надо дождаться плана и посмотреть, что она будет предполагать.

Китай хочет поднять ставки, он хочет войти в игру, потому что до этого ничего не делал и тут внезапно на годовщину (полномасштабного вторжения – 24 Канал) хотят что-то предложить,

– сказал российский правозащитник.

Он добавил, что Китай имеет очень специфическое положение. С одной стороны, он выступает очевидным оппонентом Запада, а с другой – мы не видим, чтобы Пекин был откровенным поклонником Москвы и одобрял все ее действия.

Фейгин прокомментировал инициативу, которую готовит Китай: смотрите видео

"Китай работает на себя, он играет в свою пользу. Надо посмотреть, какую пользу он пытается извлечь из этого – то ли подчинить себе Москву и "привязать ее покрепче", то ли взять на себя роль, равную США. Это не простой вопрос, поэтому нужно подождать", – подытожил российский правозащитник.

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