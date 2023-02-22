Таку думку 24 Каналу висловив російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що ініціатива Пекіна може відрізнятися, але бути близькою до того, що говорить Київ. Однак навряд настільки, щоб це було неприйнятно для Москви.

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Китай хоче увійти в гру, але грає на свою користь

Фейгін підкреслив, що подібних ініціатив було багато, зокрема від Туреччини, експрем'єр-міністра Ізраїлю Нафталі Бенета та ексочільника Ради міністрів Італії Маріо Драґі. Однак Китай є більш вагомим посередником для Росії.

Фейгін зауважив, що відповідна ініціатива Китаю могла б мати успіх якби Київ програвав. Утім, з огляду на події на фронті та постачання нашій державі озброєння від партнерів, шансів у такої ініціативи не так багато. Але треба дочекатися плану і подивитися що вона передбачатиме.

Китай хоче підняти ставки, він хоче увійти в гру, бо до цього нічого не робив і тут раптово на роковини (повномасштабного вторгнення – 24 Канал) хочуть щось запропонувати,

– сказав російський правозахисник.

Він додав, що Китай має дуже специфічне становище. З одного боку, він виступає очевидним опонентом Заходу, а з іншого – ми не бачимо, щоб Пекін був відвертим прихильником Москви та схвалював усі її дії.

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"Китай працює на себе, він грає на свою користь. Треба подивитися, яку користь він намагається отримати з цього – чи то підпорядкувати собі Москву та "прив'язати її міцніше", чи то взяти на себе роль, рівну США. Це не просте питання, тому треба почекати", – підсумував російський правозахисник.

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