Про це 24 Каналу сказав член правління Української асоціації китаєзнавців, журналіст-міжнародник Олексій Коваль. Водночас він зауважив, що коли позиція Пекіна в деяких пунктах збігається з російською, то він тоді чітко заявляє, що схиляється до цього табору.

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Чому Китай не засуджує агресію Росії

Член правління Української асоціації китаєзнавців зазначив, що в разі засудження російської агресії Пекін ризикує тим, що, так би мовити, "втратить обличчя". Тому що Китай ніколи за всю свою сучасну історію не доєднувався до якихось союзів.

Він хотів би створювати пул своїх союзників. А якщо він засудить Росію та де-факто приєднається до коаліції західного світу, то це є втратою власної позиції,

– сказав Коваль.

За його словами, Китай дотримується своєї особливої позиції, яка відрізняється і від агресивної Росії, і від більшості країн світу. Коли ж позиція Пекіна збігається з російською в деяких пунктах, він тоді чітко каже, що радше схиляється до цього табору.

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Коваль додав, що найцікавіше буде 23 лютого, коли стане зрозумілим, як Китай проголосує в Генасамблеї ООН за український мирний план. Якщо Пекін утримається – то це стане свідченням того, що він не підтримує наш план та не засуджує Росію. Тоді всі китайські ініціативи стануть для нас менш цікавими.

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