Об этом 24 Каналу сказал член правления Украинской ассоциации китаеведов, журналист-международник Алексей Коваль. В то же время он отметил, что когда позиция Пекина в некоторых пунктах совпадает с российской, он тогда четко заявляет, что склоняется к этому лагерю.

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Почему Китай не осуждает агрессию России

Член правления Украинской ассоциации китаеведов отметил, что в случае осуждения российской агрессии Пекин рискует тем, что, так сказать, "потеряет лицо". Потому что Китай никогда за всю свою современную историю не присоединялся к каким-либо союзам.

Он хотел бы создавать пул своих союзников. А если он осудит Россию и де-факто присоединится к коалиции западного мира, то это является потерей своей позиции,

– сказал Коваль.

По его словам, Китай придерживается своей особой позиции, отличающейся и от агрессивной России, и от большинства стран мира. Когда позиция Пекина совпадает с российской в некоторых пунктах, он тогда четко говорит, что скорее склоняется к этому лагерю.

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Коваль добавил, что самое интересное будет 23 февраля, когда станет понятно, как Китай проголосует в Генассамблее ООН за украинский мирный план. Если Пекин удержится – это станет свидетельством того, что он не поддерживает наш план и не осуждает Россию. Тогда все китайские инициативы станут для нас менее интересными.

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