Часы для Тайваня тикают: Китай почти готов к вторжению, – The Telegraph

Китай практически завершил приготовления своих вооруженных сил и военной промышленности к попытке силового захвата Тайваня. Нападение может произойти, когда к власти придет Дональд Трамп.

Об этом сообщают американские военные аналитики Эндрю Эриксон и Габриэль Коллинз, передает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Что известно о подготовке Китая к вторжению

Эксперты говорят, что в Тайване надеются на защиту США от китайского нашествия. Однако, вероятно, что вторжение может произойти во время низкого уровня американской силы и решимости.

Военный обозреватель The Telegraph Дэвид Акс считает, что коммунистическая партия Китая готовится наконец достичь своей конечной цели и жестоко "воссоединить" молодую демократию Тайваня с укоренившейся автократией Китая.

Акс также добавил, что более двух десятилетий Китай был сосредоточен на создании военной силы, которая способна пересечь Тайваньский пролив и высадиться на тайваньских пляжах.

Эриксон и Коллинз считают, что сейчас Китай достиг "самого драматического наращивания военной силы" в новейшей истории государства. Они призывают Тайвань усилить противовоздушную оборону и береговую артиллерию. Кроме этого, запастись минами, противокорабельными ракетами и беспилотниками.

Часы для Тайваня тикают. Тайвань должен неустанно уделять приоритет своей обороне там, где это самое важное,

– говорят эксперты.

Аналитики отмечают, что Тайвань должен заблаговременно запастись оружием. Как только на остров упадет первая китайская ракета, начнется морская блокада острова и дополнительные поставки станут невозможными.

Сейчас поддержка США при президентстве Дональда Трампа очень сомнительна. Вряд ли Штаты захотят и смогут оказать существенную военную помощь Тайваню.