Китай представил новый БпЛА Wing Loong: может преодолевать 10 тысяч километров

Китай продемонстрировал военный беспилотник Wing Loong 3. Впервые дрон показали накануне открытия крупнейшего в Китае авиационного шоу в провинции Гуандун на юге страны.

Этот аппарат может использоваться как для разведки, так и боевых операций. Значительные усовершенствования по сравнению с более ранними моделями ставят этот БПЛА в один ряд с ведущими в мире американскими дронами.

Кстати Разведка нашла доказательства, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля.

Какие характеристики у дрона

Дрон Wing Loong-3 способен нести более двух тонн ракет. Кроме того, дальность полета беспилотника, по оценкам экспертов, составляет более 10 тысяч километров.

По мнению наблюдателей, Китай стремится продемонстрировать расширенный масштаб своих военных операций Соединенным Штатам в условиях продолжающейся напряженности в Тайваньском проливе и Южнокитайском море.

Один из китайских журналистов заявил, что отличные вооружения укрепляют национальную безопасность Китая. Он сказал, что китайские технологии сравняются с американскими через пять – шесть лет.

Угроза нападения Китая на Тайвань: что известно

По словам Си Цзиньпиня, Китай всесторонне усилит обучение и подготовку своего войска к любой войне. Эти меры предпринимаются из-за нестабильной ситуации безопасности в мире.

Глава Китая озвучил мнение, что безопасность страны становится все более нестабильной и неопределенной. Несмотря на это, политики Тайваня напуганы угрозой вторжения КНР. Они считают, что это может произойти в ближайшее время.

По данным СМИ, Минобороны Тайваня подготовило отчет о военных учениях Китая возле берегов острова. В документе говорится об имитации ударов по американским кораблям.

Си Цзиньпин заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ. Однако Китай не отказывается применить силу.

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