Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. Он убежден, что следует трезво оценивать ситуацию и риски агрессии Китая все же есть, поскольку тот постепенно переходит к тоталитаризму.

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Лидер Китая Си Цзиньпин публично заявил о том, что страна "должна готовиться к войне" на специальном заседании парламента КНР. Однако он не уточнил, о чем именно говорится. Появились предположения, что подразумевалось возможность объединения с Тайванем и подготовка к конфликту против США конвенционными методами.

Михаил Шейтельман назвал такой сценарий очень далеким. Он отметил, что в отношении Тайваня в КНР велась совсем другая политика – политика по возвращению "в родную гавань".

Идея была присоединить мягкой силой, присоединение через влияние, в частности через сотрудничество с Тайванем. Между ними есть большое сотрудничество, в частности торговля,

– добавил спикер.

Си может привести к трагедии

Политтехнолог вспомнил, что 24 февраля 2022 года вдруг одновременно во многих мировых СМИ появилась информация, что Китай напал на Тайвань. Поэтому, возможно, часть сплетен об агрессии Китая по отношению к Тайваню исходит именно из России.

С другой стороны – в целом такой сценарий нельзя полностью исключать, заметив эксперт. Китай поменялся за этот год принципиально.

Ранее в КНР было сменное руководство, которое раз в 10 лет по графику менялось. То есть, там был авторитаризм, но не было тоталитаризма.

Но теперь, когда господин Си остался на третий срок, мы наблюдаем, что в мире ничего хорошего не происходит, когда один человек находится у власти слишком долго. Все это приводит к трагедиям, всегда и повсюду,

– подчеркнул говорящий.

Он предположил, что сейчас курс Китая может изменяться. Если другие члены Центрального Комитета Коммунистической партии Китая не остановят его, то страна может повторить судьбу России.

Шейтельман убежден, что если бы Путин не остался на третий срок и в 2008 году передал власть, сейчас бы не было войны.

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