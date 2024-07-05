Позицию Пекина в частности в этом вопросе нужно рассматривать в контексте его отношений с Россией. Также важно понимать, какое место в миропорядке он определил для себя. Об этом 24 Каналу рассказала главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что сегодняшнее мироустройство Китай не считает справедливым.

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Воспринимает Россию как более слабого партнера

Китай в сотрудничестве с Россией пытается реализовать собственные интересы и достичь важных для себя целей, используя Москву как ресурсную базу.

Китай – это сверхдержава-эгоист, которая преследует исключительно собственные национальные интересы. Россия важна для нее в контексте безопасности и идеологии. Хотя Си Цзиньпин и Владимир Путин пропагандируют риторику о полицентрическом мироустройстве, который предусматривает несколько центров влияния, у них есть разногласия во взглядах на новый миропорядок,

– подчеркнула она.

Если Путин видит полицентрический мир с Россией в качестве одного из ключевых центров силы, то Китай сегодня не рассматривает ее как действительно влиятельного игрока на мировой арене.

"Пекин представляет мироустройство как условную пирамиду, на вершине которой – Китай и США, а ниже – менее влиятельные, но так же мощные страны, в частности, – Бразилия, Саудовская Аравия, Турция. Поэтому Россию он воспринимает как более слабого, второстепенного партнера", – отметила Гриценко.

Пытается создать альтернативу

Сегодняшний расклад сил в мире Си Цзиньпин не считает справедливым с точки зрения китайских интересов.

Китай рассматривает себя как одну из древнейших цивилизаций мира. Поэтому его очень раздражает то, что такая относительно "молодая" страна как США занимает мощные позиции и имеет инструменты влияния на другие государства.

"Поэтому Пекин и организует объединения вроде БРИКС, чтобы искать партнеров, которые так же недовольны существующим миропорядком. Китай стремится создать альтернативу этому мироустройству, но на сегодня ему это не удается", – подчеркнула Алина Гриценко.