Также Пекин ограничивает свое сотрудничество с Россией, чтобы она стала полностью от него зависима. Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, политолог-международник Руслан Осипенко, отметив, что Китай всегда действовал издалека.

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Китай планирует стать страной №1 в мире, имея определенные планы: усилить свою экономику для политической силы, сделать Россию зависимой от себя и принять участие в саммите мира для получения роли миротворца.

Усиление экономики

Китай имеет целью усилить свою экономику для трансформации ее в политическую силу. Но из-за внутренних проблем не может дойти своих геополитических целей для использования этого инструмента.

"Китай хочет, например, вернуть Тайвань без войны, объединить все территории, которые они там потеряли и стать страной №1 в мире, перегнав США. Он малыми шагами идет к этой цели, но сейчас у него огромные экономические проблемы внутри страны, разорванные глобальные логистические цепи. Пока Пекин хочет уменьшить это напряжение, чтобы восстановить глобальную торговлю на этом этапе", – прокомментировал Осипенко.

Зависимость России

Китай углубляет дальнейшую зависимость России от него таким образом, чтобы она не могла принимать самостоятельных ни политических, ни экономических решений. По мнению дипломата, когда Китай достигнет этой цели, он полностью сможет использовать этот инструмент в переговорах с США и вести разговор о разделе сфер влияния.

"Китай никогда не действовал напрямую, всегда действовал издалека. Сейчас китайские банки отказываются быть хабами для российских компаний, которые находятся под санкциями, расчеты за нефть задерживаются, ведется строительство на Дальнем Востоке на территориях России, которые они, вроде бы, дали в аренду, но туда переселяются миллионы китайцев", – отметил Осипенко.

Роль миротворца

Китай согласился участвовать в Глобальном саммите мира в Швеции, ведь хочет подтверждения своей роли миротворца перед странами Глобального Юга. С 2023 года продолжаются соревнования между ним и США.

"Кто сможет перетянуть большую часть этих стран на свою сторону, тот победит", – отметил дипломат.

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