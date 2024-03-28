Також Пекін обмежує свою співпрацю з Росією, аби вона стала повністю від нього залежна. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, політолог-міжнародник Руслан Осипенко, зауваживши, що Китай завжди діяв здалека.

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Китай планує стати країною №1 у світі, маючи певні плани: посилити свою економіку для політичної сили, зробити Росію залежною від себе та прийняти участь у саміті миру для отримання ролі миротворця.

Посилення економіки

Китай має на меті посилити свою економіку для трансформації її в політичну силу. Але через внутрішні проблеми не може дійти своїх геополітичних цілей для використання цього інструменту.

"Китай хоче, наприклад, повернути Тайвань без війни, об’єднати всі території, які вони там втратили та стати країною №1 у світі, перегнавши США. Він малими кроками йде до цієї мети, але зараз у нього величезні економічні проблеми всередині країни, розірвані глобальні логістичні ланцюги. Поки Пекін хоче зменшити цю напругу, щоб відновити глобальну торгівлю на цьому етапі", – прокоментував Осипенко.

Залежність Росії

Китай заглиблює подальшу залежність Росії від нього таким чином, щоб вона не могла приймати самостійних ні політичних, ні економічних рішень. На думку дипломата, коли Китай досягне цієї мети, він повністю зможе використовувати цей інструмент у перемовинах із США та вести розмову про поділ сфер впливу.

"Китай ніколи не діяв напряму, завжди діяв здалека. Зараз китайські банки відмовляються бути хабами для російських компаній, які є під санкціями, розрахунки за нафту затримуються, ведеться будівництво на Далекому Сході на територіях Росії, які вони, начебто, дали в оренду, але ж туди переселяються мільйони китайців", – зауважив Осипенко.

Роль миротворця

Китай погодився брати участь у Глобальному саміті миру в Швеції, адже хоче підтвердження своєї ролі миротворця перед країнами Глобального Півдня. З 2023 року продовжуються змагання між ним та США.

"Хто зможе перетягнути більшу частину цих країн на свій бік, той переможе", – зазначив дипломат.

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