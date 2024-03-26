Деталі заборони

Замість заборонених продуктів партія пропонує використовувати "безпечні та надійні" вітчизняні рішення. Але якщо в плані програмного забезпечення країна не поступається західним аналогам, то за апаратним явно не дотягує.

Дивіться також У США дрони літатимуть містом, зафарбовуючи незаконні графіті

Список замінників включає 18 схвалених процесорів, у тому числі чипи від Huawei та державної компанії Phytium – обидві під санкціями США.

Нові правила запровадили ще в грудні, але в дію вводять поступово. Вони, як зазначають експерти, можуть мати значний вплив на Intel і AMD. За даними FT, на Китай припадає 27% продажів Intel у розмірі 54 мільярдів доларів минулого року і 15% доходів AMD у розмірі 23 мільярдів доларів. Однак незрозуміло, скільки чипів використовується в державному та приватному секторах. Заборона наразі стосується лише державного сектора.

Це найагресивніші кроки Китаю, спрямовані на обмеження використання американських технологій. Минулого року Пекін заборонив вітчизняним компаніям використовувати мікросхеми Micron в об'єктах критичної інфраструктури. Тим часом США заборонили широкий спектр китайських компаній — від виробників мікросхем до аерокосмічних фірм. Адміністрація Байдена також заборонила американським компаніям, таким як NVIDIA, продавати чипи для штучного інтелекту в Китай, хоча остання постійно шукає шляхи, щоб обійти ці санкції.

США, Тайвань, Японія та Нідерланди домінують у виробництві найсучасніших процесорів, і вони нещодавно погодилися посилити експортний контроль за літографічними машинами від ASL, Nikon та Tokyo Electron. Однак китайські компанії, зокрема Baidu, Huawei, Xiaomi та Oppo, вже почали розробляти власні напівпровідники, щоб підготуватися до майбутнього, в якому вони більше не зможуть імпортувати чипи зі США та інших країн.