Источник издания, близкий к этому вопросу, заявил, что Китай планирует увеличить количество ядерных боеголовок до 900 единиц. Эксперты объяснили риски подобных действий.

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Что известно о планах Китая

Число ядерных боеголовок, которыми владеет Китай, вероятно, возрастет к 550 – в 2027 году, к 100-летию основания вооруженных сил страны, и к 900 – в 2035 году,

– считают источники.

Предварительно известно, что план разработала Народно-освободительная армия Китая и одобрил президент государства Си Цзиньпин, который стремится усилить сдерживание Пекина против Вашингтона.

По данным некоторых экспертов, если Китай достигнет цели модернизации своей армии, они могут отказаться от политики "не использовать первым".

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира оценил, что у России 5977 ядерных боеголовок, в США – 5428.

Издание отметило, что в ноябре 2022 года руководство китайских вооруженных сил подтвердило важность летального потенциала. Это произошло после анализа сильного ядерного сдерживания России, которое предотвратило лобовую борьбу между НАТО и Россией. Хоть Кремль и напал на Украину.

Что этому предшествовало