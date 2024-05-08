Сближение с Китаем: какие отношения с Си пытается выстроить Европа

Весь мир активно обсуждал визит лидера Китая Си Цзиньпина во Францию, состоявшийся 5 мая. Заговорили даже о значительном сближении Европы и КНР.

Сможет ли это повлиять на позицию России в войне против Украины объяснил 24 Каналу экс-сотрудник КГБ Сергей Жирнов.

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Отношения Китая и России

Жирнов убежден, что Россию нельзя полностью назвать вассалом Китая. Ведь во время последней поездки Си в Россию, он пробыл там на один день меньше, чем планировалось. Также перемещение ядерного оружия в Беларусь стало мощным ударом для китайского лидера.

Теперь Си отправился в Европу именно во время инаугурации Владимира Путина, что также является негативным знаком для Кремля.

Почему именно Франция

Эта страна является постоянным членом Совета безопасности ООН. А заявления французского лидера Эммануэля Макрона свидетельствуют, что он претендует сейчас на пост европейского лидера. Перехватить инициативу Макрона пока слабо удается немецкому канцлеру Олафу Шольцу.

Это был очень успешный ход французской дипломатии – достичь за последние 5 лет первого визита Си в Европу и именно во Францию,

– отметил Жирнов.

Может ли Европа сблизиться с КНР

Европейские страны часто обсуждают важность сближения с Китаем и отвлечения его от России.

Однако Жирнов убежден, что возможности китайского лидера не стоит переоценивать, ведь он не отдает приказы Путину и не имеет такого влияния на него. Его слово весит в России, но для того, чтобы его сказать, нужно немало усилий, чтобы заставить Си.

Сейчас Франция делает лишь некоторые дипломатические ходы, которые никого ни к чему не обязывают, вроде, разговоров об "Олимпийском перемирии" или отправке посла на инаугурацию к Путину.

Что известно о визите Си во Францию