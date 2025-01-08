Китай выжидает: при каком условии Пекин будет инициировать переговоры по войне в Украине

Китай не будет действовать ни в интересах Украины, ни в интересах Москвы. Он будет действовать исключительно в собственных интересах, решая только те вопросы, которые для него важны.

Такое мнение высказал российский правозащитник Марк Фейгин в эфире 24 Канала. Он добавил, что Китай будет давить на Россию только при условии собственной выгоды. Мотивацией может стать отказ США от Тайваня.

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"В полном политическом смысле это означает включение Тайваня в состав единой страны – Китая. Поглотить Тайвань и превратить его во второй Гонконг, который также был независимым под британским мандатом, но после аннексии стал китайским регионом", – сказал Марк Фейгин.

Что выгодно Китаю

Интересы Китая значительно шире: они охватывают экономическую, технологическую, научную и военную сферы. Китай заинтересован и в американских технологиях. Его интересы сугубо прагматические и направлены на получение выгоды. В отличие от России, которая действует любой ценой, чтобы достичь своих целей, Китай тщательно просчитывает выгоду.

Он не будет вступать в переговоры и не будет инициировать их, пока не увидит для себя прямой выгоды. Китаю в целом безразлично. Он сможет получить выгоду как от мира, так и от войны. Отвечать за Москву – Китай не собирается. Он не является союзником России в полном смысле этого слова,

– отметил Марк Фейгин.

Фейгин также отметил, что Китай отрицает поставки вооружения России. Возможно, работают какие-то "серые схемы", но напрямую Китай не берет на себя такой ответственности. Зато Запад и США открыто поддерживают Украину, поставляют ей оружие и оказывают финансовую помощь.

Выжидательная позиция

"За последствия мира Китай также ответственности не несет. Он также не будет выступать за то, чтобы Украина потеряла свой суверенитет. А зачем ему нести ответственность за это, если он не будет иметь прямой выгоды? Если же в результате Китай получит в качестве приза Тайвань, тогда он может рассматривать такой вариант. Но это только в том случае, если такая перспектива станет реалистичной", – сказал Фейгин.

Он добавил, что Китай не проявляет больше инициатив, чем это необходимо, и точно не собирается в интересах США давить на Москву, чтобы та согласилась на мирные переговоры.