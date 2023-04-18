Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, после визита министра обороны Китая Ли Шинфу многие аналитики начали думать, действительно ли Пекин начнет поставлять оружие Москве. Однако тут нужно взглянуть на ситуацию под другим углом.

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Будет ли Китаю поставлять оружие для России

Как подчеркнул Тизенгаузен, главное – понять, какую Россию хочет видеть Китай. Тогда станет ясно, действительно ли Пекин готов сильно поддерживать оккупантов.

Какая Россия нужна Китаю? Первое – она должно быть территориально целостной. Второе – должна быть насквозь коррумпированной, что уже есть. Тогда легче договориться. Также Китаю нужна ослабленная санкциями Россия. Тогда Москва теряет рынки и переходит с Запада на Восток. Чем больше санкционное давление – тем дешевле цена на российские ресурсы,

– отметил Тизенгаузен.

Здесь речь идет не только о нефти и газе. Но и о ядерном топливе и других ресурсах. Китаю же нужно достаточно тонко играть с помощью России. Ведь можно дойти до того, что против самого Пекина будут введены санкции.

Будет ли Китай помогать России в войне – мнение Тизенгаузена: смотрите видео

Поэтому, по мнению Тизенгаузена, Китай может поставлять России определенные военные товары типа сухпайков, бронежилетов или военной формы. Но не что-то серьезнее.

Вряд ли Китай предоставит России существенную помощь. Хотя там хитро сформировали свою политику по поводу войны – не помогаем ни одной стороне в войне. Но ничего не мешает Китаю что-нибудь продать в одну из стран Африки, откуда все потом попадет в Россию. Но Китай не будет оказывать России серьезную помощь,

– считает Тизенгаузен.

Министр обороны Китая приехал в Россию: коротко