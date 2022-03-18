Китай использует Россию для начала диалога с Западом, – Денисенко

Большая часть золото-валютного запаса России состоит из юаней. Поэтому Кремль предложил Китаю сделать замену с юаней на доллары. Однако китайская сторона на это вроде бы не согласилась.

Происходит много "тектонических сдвигов" в отношениях этих стран, но сейчас мы можем об этом только догадываться. Об этом в эфире 24 канала заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

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По его словам, ранее Россия через Украину пыталась шантажировать мир и решать свои внутренние вопросы, связанные с геополитическим пространством. Сейчас так Китай работает с Россией.

Они используют Россию для начала большого диалога, прежде всего, с США и вообще с цивилизованным миром, для изменения геополитического пространства, как рядом со своей территорией, так и на самом деле во всем мире,

– подчеркнул Денисенко.

Он добавил, что Россия для Китая – это Украина для России образца нескольких лет назад. Кроме того, страна-агрессор для КНР все больше превращается в объект, а не субъект.

Вадим Денисенко прокомментировал отношения Китая и России: смотрите видео