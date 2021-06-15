Китай – это завтрашняя проблема, а Россия создает их уже сегодня, – евродепутат

Для США создают серьезные проблемы 2 страны: Россия и Китай. Однако, не стоит концентрироваться на Китае, ведь на сегодня активной является именно Россия.
Такое мнение высказал депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс. Он отметил, что Китай ведет себя кардинально по-другому, чем Россия.
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"Мы видим другие военные контуры политики Пекина. Он ведет себя совсем по-другому. Он не придерживается тех соглашений, которые были заключены 15 – 20 лет назад", – подчеркнул евродепутат.
Он согласился с тем, что в мире существуют критические высказывания относительно действий Китая, который прибегает к диктатурным методам.
Однако это все – завтрашняя проблема. В то же время, Россия создала и дальше создает проблемы сегодня,
– сказал Ауштрявичюс.
Евродепутат отметил, что пока еще не решили, как решать проблемы, которые создает Китай.
Прибегнет ли Байден к "обмену картами" с Россией
Ауштрявичюс считает, что это маловероятно. "Я не думаю, что обмен картами будет выгодным Байдену. Он будет иметь проблемы с 2 странами. Здесь нужно решение в другом плане", – подчеркнул депутат.
По его словам, нужно настраивать настоящее партнерство с демократическими странами мира и начать говорить о правах человека.
"И Россия, и Китай и другие авторитарные государства будут действовать настолько свободно, насколько мы не будем поднимать им цену на региональном и глобальном уровне", – подытожил он.
Интервью с Пятрасом Ауштрявичюсом: смотрите видео