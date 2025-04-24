Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель гендиректора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что Китай – это следующая проблема, которая может всколыхнуть весь мир. Там сейчас активно тренируются использовать любые виды дронов. Говорится как о разведывательных, так и об ударных.

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"Китай, пожалуй, единственная страна в мире, которая активно использует и копирует наши (украинские – 24 Канал) технологии для того, чтобы подготовить собственных военных", – сказал он.

Китай следит за введением войны в Украине

Анатолий Храпчинский отметил, что одно дело иметь качественные дроны, средства радиоэлектронной борьбы и современную технику, а другое – умело использовать все эти виды вооружения.

Китайцы имеют прямой доступ к анализу линии боевого соприкосновения (на территории Украины – 24 Канал), что помогает им получать тактику применения любого вооружения. Это является проблемой,

– подчеркнул он.

Власть Пекина имеет много экономических и технологических инструментов, которые могут существенно повлиять на глобальную политику в мире. Эти риски надо оценивать всем странам, в частности Европе и Соединенным Штатам Америки.

Важно! Президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов отметил, что Китай взял курс на ведение войны через уничтожение гражданской и информационной инфраструктуры. Это закреплено в новой военной доктрине Си Цзиньпина. В подтверждение этой стратегии Китай презентовал устройство, способное резать подводные кабели на глубине до 4 тысяч метров, через которые проходит основная часть мировых данных.

Кроме того, некоторые китайские разработки в области авиации гораздо совершеннее, например, от российских или европейских.

Я думаю, что в ближайшее время мы увидим конкурентное решение самолетов пятого поколения и будущего шестого. Стоит заметить, что в Европе до сих пор нет самолета пятого поколения, как и нет собственных систем противоракетной защиты. ЕС использует американскую авиацию,

– отметил авиаэксперт.

Китай сейчас активно технологически развивается и имеет возможность получать опыт, наблюдая за российско-украинской войной, куда также вовлечены КНДР и Иран. Пекин поддерживает нормальные отношения с этими странами, поэтому оттуда также может брать определенные технологические решения.