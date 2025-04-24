Про це 24 Каналу розповів авіаексперт, заступник гендиректора компанії з виробництва РЕБ Анатолій Храпчинський, зазначивши, що Китай – це наступна проблема, яка може сколихнути весь світ. Там зараз активно тренуються використовувати будь-які види дронів. Мовиться як про розвідувальні, так і про ударні.

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"Китай, мабуть, єдина країна у світі, яка активно використовує і копіює наші (українські – 24 Канал) технології для того, щоб підготувати власних військових", – сказав він.

Китай слідкує за введенням війни в Україні

Анатолій Храпчинський зауважив, що одна справа мати якісні дрони, засоби радіоелектронної боротьби та сучасну техніку, а інша – вміло використовувати всі ці види озброєння.

Китайці мають прямий доступ до аналізу лінії бойового зіткнення (на території України – 24 Канал), що допомагає їм отримувати тактику застосування будь-якого озброєння. Це є проблемою,

– підкреслив він.

Влада Пекіну має багато економічних та технологічних інструментів, які можуть суттєво вплинути на глобальну політику у світі. Ці ризики треба оцінювати всім країнам, зокрема Європі та Сполученим Штатам Америки.

Важливо! Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов зазначив, що Китай взяв курс на ведення війни через знищення цивільної та інформаційної інфраструктури. Це закріплено в новій воєнній доктрині Сі Цзіньпіна. На підтвердження цієї стратегії Китай презентував пристрій, здатний різати підводні кабелі на глибині до 4 тисяч метрів, через які проходить основна частина світових даних.

Крім того, деякі китайські розробки в галузі авіації набагато досконаліші, наприклад, від російських чи європейських.

Я думаю, що найближчим часом ми побачимо конкурентне рішення літаків п'ятого покоління і майбутнього шостого. Варто зауважити, що у Європі досі немає літака п'ятого покоління, як і немає власних систем протиракетного захисту. ЄС використовує американську авіацію,

– зауважив авіаексперт.

Китай зараз активно технологічно розвивається і має можливість отримувати досвід, спостерігаючи за російсько-українською війною, куди також залучені КНДР та Іран. Пекін підтримує нормальні відносини з цими країнами, тому звідти також може брати певні технологічні рішення.