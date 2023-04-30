Дьявол кроется в деталях, – в МИД Украины не исключают посредничества Пекина в прекращении войны

В МИДе не исключают посреднической роли Китая в завершении войны России против Украины. В то же время, Пекин преследует собственные интересы.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник. По его словам, такой сценарий не является нереальным.

Интересно Договорились ли о встрече: Зеленский озвучил детали разговора с Си Цзиньпином

Китай может быть посредником в прекращении войны

По словам Мельника, китайцы, конечно, преследуют свои интересы.

Но я верю, что справедливое и мирное решение и прекращение боевых действий больше отвечают интересам Пекина, чем это масштабное, бесконечное землетрясение для всего мирового порядка,

– заявил дипломат.

Он добавил, что недавний телефонный разговор президента Владимира Зеленского и главы КНР Си Цзиньпина – это большой шаг вперед как в укреплении связей с Пекином, так и для прекращения войны. Однако взгляд Китая может отличаться от украинского.

В частности, для нашего государства обязательным условием является выведение всех российских войск с оккупированных территорий, однако в китайской "формуле мира" такого требования нет.

"Дьявол кроется в деталях, поэтому мы с нетерпением ждем, что принесет специальный посланник Китая, который скоро присоединится к нам", – заметил Мельник.

Замглавы МИД добавил, что он не чувствует, что украинцы хотят мира любой ценой.

"Гнилой компромисс не может обеспечить стабильный мир для всех нас, разве что хрупкое прекращение огня. Любая дискуссия о переговорах – это также полная чушь, потому что россияне вообще не хотят вести переговоры", – подчеркнул дипломат.

Стоит прочесть Затягивать не будем, – Зеленский сказал, нужны ли F-16 для начала контрнаступления

Контрнаступление ВСУ – лучик надежды для украинцев

Мельник заявил, что предстоящее контрнаступление ВСУ является чем-то вроде лучика надежды для украинцев. По его мнению, с помощью западных союзников Украина сможет деоккупировать временно захваченные Россией территории.

Это не выдача желаемого за действительное, как некоторые считают. За последний год украинская армия показала, что может бороться за освобождение крупных регионов, например в Харькове,

– объяснил замминистра.

Он добавил, что это будет нелегко, ведь россияне хорошо готовились месяцами. В то же время дипломат считает циничным и несправедливым то, что партнеры Украины, кажется, дают нашему государству только один шанс и ожидают немедленного успеха, оказывая военную помощь "слишком медленно и небольшими порциями".

Также Мельника очень раздражает, что этим давлением на успех украинцев загоняют в угол. Лично он не сомневается в успехе ВСУ, однако успехом контрнаступления можно будет считать отбрасывание россиян на многие километры в определенных районах. Это необходимо, чтобы показать, насколько хрупка ситуация для оккупантов, в частности, в Крыму.

"Это многое изменило бы в нашу пользу", – подытожил дипломат.

Андрей Мельник был послом Украины в Германии около 8 лет. Он стал заместителем министра иностранных дел в ноябре прошлого года.