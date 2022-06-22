Китай может давить на Россию по сотрудничеству с Индией, – Пойта

Российский оборонно-промышленный комплекс практически является монополистом на рынке вооружений Индии. Примерно он составляет 70 – 80%.

Большая геополитическая игра

То есть, все, что ездит, летает и плавает в Индии, построено на российских платформах. Об этом 24 каналу сказал руководитель секции Азиатско-Тихоокеанского региона в Центре исследований армии, конверсии и разоружения Юрий Пойта.

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И Китай, наверное, через несколько лет может задать вопрос России об ограничении сотрудничества с Индией. Да, это может возникнуть новый инструмент давления,

– сказал Пойта.

Хотя специалисты пока этого не наблюдают, однако через несколько лет, по-видимому, это будет иметь место.

Индия перешла ко второму крупнейшему пункту назначения для судов с российской нефтью. Первую строчку занимает Китай.

Также, как добавил Пойта, Индия заинтересована в развитии отношений с Россией. Тем более, она очень зависит от поставок вооружения из страны-агрессора.

"В Индии уже звучат голоса, в частности от генералитета, о том, что нужно диверсифицировать поставки оружия в пользу западных стран. Все потому, что, как мы видим по результатам российско-украинской войны, их вооружение, тактика и подходы показали себя значительно хуже, чем западное", – добавил эксперт.

Поэтому для Индии будет важно не ухудшить свои отношения и с США, в частности, учитывая то, что для них сейчас очень важен вопрос роста Китайской народной республики.

Да и Китай, в конечном счете, остается одним из самых больших вызовов и региональных угроз для Индии.

Поэтому я не думаю, что удастся построить антагониста в "Большой семерке", но Россия будет пытаться по тем направлениям улучшить свои позиции на международном рынке и среде.

– добавил Пойта.

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Обратите внимание, что несмотря на то, что Индия и Китай избрали позицию "нейтралитета" в вопросе войны России против Украины, они все же на Генассамблее ООН голосуют в пользу России.