Велика геополітична гра

Тобто, все, що їздить, літає і плаває в Індії побудовано на російських платформах. Про це 24 каналу сказав керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння Юрій Пойта.

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І Китай, напевне, через декілька років може поставити питання Росії щодо обмеження співробітництва з Індією. Так, це може виникнути новий інструмент тиску,

– сказав Пойта.

Хоча фахівці наразі цього не спостерігають, однак через декілька років, мабуть, це матиме місце.

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Також, як додав Пойта, Індія зацікавлена в розвитку відносин з Росією. Тим паче вона дуже залежить від постачань озброєння з країни-агресорки.

"В Індії наразі вже лунають голоси, зокрема від генералітету, про те, що потрібно диверсифікувати поставки зброї на користь західних країн. Усе тому, що, як ми бачимо за результатами російсько-української війни, їхнє озброєння, тактика та підходи показали себе значно гіршими, ніж західне", – додав експерт.

Тому для Індії буде важливо не погіршити свої відносини і з США, зокрема враховуючи те, що для них зараз є дуже важливим питання росту Китайської народної республіки.

Та й Китай, зрештою, залишається одним із найбільших викликів та регіональних загроз для Індії.

Тому, я не думаю, що вдасться побудувати антагоніста у "Великій сімці", але Росія намагатиметься по тих напрямках покращити свої позиції на міжнародному ринку та середовищі,

– додав Пойта.

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