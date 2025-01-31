Си Цзиньпин снова "вытер ноги" о Путина: Китай отказался от важного предложения России

Китай и Индия отказываются принимать подсанкционные танкеры российского флота. Еще одним свидетельством того, что Пекин отворачивается от России может быть отказ страны от еще одного важного российского экспорта.

Китай хочет получить для себя максимальную выгоду от России. Такое мнение 24 Каналу высказал политтехнолог Борис Тизенгаузен, отметив, что при этом Си Цзиньпин жмет руку Путину и ему улыбается.

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Отвернется ли Си от Путина

Теперь Китай отказывается покупать российское зерно, что может стать серьезной проблемой для российского экспорта. Уменьшение закупки зерна – это диверсификация рисков. То же самое можно сказать о газе. Китай мог бы покупать его значительно больше, но не хочет этого. Наоборот заключает соглашения с другими странами, строит газопроводы.

Как только кто-то начинает покупать газ в тех объемах, которыми можно шантажировать, например, перед отопительным сезоном – Путин без колебаний это сделает. В России существовала целая информационная кампания о том, как Европа якобы замерзнет без их газа.

Путину не дали инструмента шантажа. Китай возьмет газ там, где ему нужно в меньших количествах и не будет ни от кого критически зависеть. Это правильные решения. Если с Путиным говорить на его языке, то он начинает идти на уступки. Поэтому Си Цзиньпин может написать учебник о том, как "вытирать ноги" о Путина,

– сказал политтехнолог.

Заметим, после того, как Россия потеряла западные рынки, она оказалась в полной зависимости от Китая. Если и Пекин откажется покупать российскую нефть – это может обернуться катастрофой для Путина. Ведь треть бюджета страны-агрессора зависит от экспорта сырья.