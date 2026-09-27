В эксклюзивном интервью для 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, есть ли у Дональда Трампа хоть что-то, что он мог бы предложить Владимиру Путину в рамках своей "логики сделок", и почему, по его мнению, Кремль отверг попытку перевести политическую проблему в плоскость бизнеса.

Он рассказал, почему считает Россию критически зависимой от Китая, какими рычагами располагает Си Цзиньпин и зачем Украина продолжает возвращать в повестку дня идею трехсторонней встречи Зеленского, Трампа и Путина, хотя сам политтехнолог не считает такой формат реалистичным.

Что Трамп мог предложить Путину и почему "бизнес-логика" не сработала

Ты часто говоришь о Трампе как о человеке сделок, который привык что-то предлагать, продавать и покупать. Есть ли у него что-то, что он мог бы предложить Путину, чтобы тот согласился изменить свою позицию? Возможно, даже через Си Цзиньпина?

Когда я называю Трампа "торговцем", то не вкладываю в это ничего плохого. Просто у разных людей разные способы действий и разная логика. У Трампа она именно такая: он так мыслит, так живет и переносит этот подход в политику.

Он сам говорит, что является человеком сделок и лучше всех умеет их заключать. С этой логикой он подошел и к Путину.

Но Си Цзиньпин для передачи таких предложений Трампу не нужен. Все, что можно было предложить Путину в рамках делового подхода, ему уже пытались предложить напрямую.

Трамп отправлял к нему людей, которых сам считает специалистами по сделкам. Тот же Стив Уиткофф действовал именно в этой логике: найти то, о чем можно договориться.

На мой взгляд, эта история уже фактически закрыта. Даже российская сторона не отнеслась серьезно к попыткам перевести все в бизнес-плоскость. Кирилла Дмитриева посылали с различными предложениями, вплоть до идеи о туннеле на Чукотку. Для меня это уже больше похоже на профанацию, чем на реальную попытку решить проблему.

Но главное не в отдельных предложениях. Путин не согласился переводить политическую проблему в бизнес-плоскость.

Его позиция, по сути, звучит так: "Нет, мы будем воевать. Хотите решение – выполняйте политические требования".

Если вспомнить российские требования еще 2021 года, они почти полностью касались именно политики. Признание оккупированных территорий, вопрос о НАТО, нейтралитете отдельных стран, возвращение Альянса к конфигурации 1997 года. Экономическая часть там фактически сводилась к снятию санкций.

То есть Путин, по сути, говорит: не относитесь ко мне как к бизнесмену, я в этом не заинтересован.

Для него бизнес – это "дойная корова", кормовая база, которая должна кормить войну. Но не более того.

Думаю, Трамп это уже понял или ему за это время смогли донести. Поэтому я не думаю, что сейчас серьезный разговор с Кремлем идет именно вокруг каких-то больших деловых сделок.

Но ведь Путин и сам обращался к большому российскому бизнесу за деньгами. Насколько это вообще может помочь финансировать войну?

Была история с так называемыми добровольными взносами представителей большого российского бизнеса в бюджет. Тогда называлась сумма около 4 миллиардов долларов.

Если исходить из моей приблизительной оценки российских расходов на войну, это одна пятидесятая годовых расходов, то есть примерно неделя войны или даже меньше.

Поэтому большой бизнес может дать Кремлю дополнительные деньги, но в масштабах всей войны это не та сумма, которая принципиально меняет ситуацию.

Как Китай держит Россию: двигатели, станки, автомобили и "кислород" для войны

Президент Зеленский говорил о встрече Трампа с Си Цзиньпином и подчеркивал, что китайский лидер имеет влияние на Путина. Насколько реально через Китай оказать давление на Россию?

Трамп и без Зеленского понимает, что Си Цзиньпин – это кратчайший путь для оказания реального давления на Путина.

Но дело не в том, что Си должен сесть рядом с Путиным и убедить его красивыми аргументами. Речь идет о гораздо более жестком и практичном механизме.

Китай может перекрыть России "кислород".

Это единственная страна в мире, которая, на мой взгляд, сегодня способна настолько сильно ограничить доступ России к критически важным товарам, технологиям и оборудованию.

Посмотрите хотя бы на реактивные дроны. В них используются китайские двигатели. Не будет этих двигателей – не будет и тех возможностей для производства реактивных дронов, которыми Россия располагает сейчас.

То же самое касается китайских 3D-принтеров и другого оборудования, используемого в производстве.

И это не только военная история. Автомобили, техника, станки – огромное количество того, чем сегодня пользуется Россия, поступает из Китая.

Россияне сами не производят значительную часть необходимого им оборудования. Оно либо европейское, либо китайское, поэтому после ограничения доступа к западной продукции роль Китая резко возросла.

Так, остается серый импорт, в частности через третьи страны. Но это не меняет главного: Китай стал для России одной из ключевых технологических и торговых опор.

Поэтому Си нужен Трампу не как посредник, который передаст Путину очередное бизнес-предложение. Он нужен как человек, имеющий влияние на одну из главных опор, на которых сегодня держится Россия.

Как, по оценке Шейтельмана, Си Цзиньпин может резко усилить давление на Россию

Но если Си резко сократит торговлю с Россией, разве Китай сам не потеряет часть экономического роста?

В масштабах китайской экономики Россия имеет совсем иной вес, чем Китай для России.

Если посмотреть на объемы китайской торговли с Соединенными Штатами, Евросоюзом и остальным миром, то доля России значительно меньше. Я не буду называть точный процент, потому что сейчас его не помню, но для Китая это не тот рынок, от которого зависит вся его экономическая модель.

А Россия, напротив, оказалась в очень сильной зависимости от Китая.

И, на мой взгляд, Пекину не нужно было бы перекрывать поставки на пять лет. Даже несколько месяцев жестких ограничений создали бы для России огромные проблемы с товарами, техникой и оборудованием.

Именно поэтому я считаю, что Си обладает реальным рычагом, способным очень быстро изменить позицию Кремля.

После 2022 года эта зависимость только усилилась. Значительная часть западных компаний ушла с российского рынка, а их место во многих сферах заняли китайские.

Если сравнить ситуацию с 2021 годом, изменения особенно заметны на примере автомобилей. Тогда китайские марки в России воспринимались скорее как экзотика, а теперь именно западный автомобиль стал гораздо менее привычным.

Китай годами выстраивал эту зависимость. И быстро вернуть российскую экономику к прежней модели уже не получится.

Поэтому я использую довольно резкую формулировку: Россия фактически превратилась в "провинцию Китая". Сможет ли она когда-нибудь из этого выбраться – другой вопрос, но в ближайшей перспективе эта зависимость никуда не исчезнет.

Для экономики самого Китая гораздо важнее остаются отношения с США, Евросоюзом и его огромный внутренний рынок. Именно там совсем другие масштабы.

Путин никогда в жизни не встретится с Зеленским. Максимум – когда будет сидеть в тюремной камере, Зеленский сможет его навестить. Он боится Зеленского и понимает, что рядом с ним выглядит абсолютным лузером,

– сказал Михаил Шейтельман.

Почему Путин не встретится с Зеленским и зачем продвигают идею трехсторонней встречи

Возвращаясь к Трампу. О трехсторонней встрече Зеленского, Трампа и Путина говорят уже давно. Существует ли реальная возможность увидеть такой формат?

Я вообще не считаю это реальной возможностью. Моя позиция здесь давно неизменна: Путин не встретится с Зеленским.

На мой взгляд, он боится такой встречи, потому что понимает: рядом с Зеленским будет выглядеть абсолютным лузером. Для него такая картина неприемлема.

Москва может сколько угодно рассказывать о готовности вести переговоры, приглашать Зеленского в Москву или выдвигать другие предложения, но реальной готовности Путина сесть с ним за один стол я не вижу.

Михаил Шейтельман объяснил подход Трампа к Путину: смотрите видео

Тогда зачем Зеленский постоянно возвращается к повестке дня с идеей встречи втроем?

На мой взгляд, это делается не потому, что Украина действительно ожидает такой встречи. Это один из инструментов работы с Трампом.

За последние полтора года украинская и европейская дипломатия проделали огромную работу, чтобы найти подход к его характеру и способу мышления.

Просто подойти к Трампу и сказать ему в лицо, что он неправ, сложно. Нужны другие ходы, когда ему предлагают схему, которая соответствует его собственному представлению о себе как о человеке, способном собрать всех за один стол и договориться.

Один из таких моментов, на мой взгляд, произошел в августе 2025 года после встречи Трампа с Путиным в Анкоридже.

После этого Зеленский вместе с европейскими лидерами приехал к Трампу. И ему предложили очень простую логику: если ты действительно можешь договориться с Путиным и положить конец войне, тогда давай встретимся втроем – ты, Зеленский и Путин.

Трамп согласился с этой идеей. 18 августа во время встречи он вышел в другую комнату и по возвращении сказал, что поговорил с Путиным и договорился о предстоящей встрече.

Я тогда вел стрим и помню, что вся встреча изначально должна была длиться примерно полтора часа, но в итоге продлилась более шести.

В то же время я не могу утверждать, что именно произошло во время того телефонного разговора и какими были реальные договоренности. Для этой истории важнее другое – как ситуацию воспринимал сам Трамп.

В его представлении он уже организовал встречу трех лидеров и должен был добиться результата. Он любит такие форматы: посадить стороны за один стол, заставить их пожать друг другу руки и показать, что именно он добился договоренности.

Но трехсторонней встречи не состоялось.

И по этой логике получается, что Путин Трампа просто "кинул". Неважно даже, какая была объективная реальность переговоров. Важно, как это выглядит именно для Трампа.

Украинская сторона, на мой взгляд, теперь постоянно возвращает его к этой теме. Вот встреча втроем, о которой говорили. Вот энергетическое перемирие. Вот морское перемирие. Вы говорили, что об этом можно договориться – где результат?

И сюда же относится напоминание Зеленского о переговорах в Эр-Рияде?

Именно так я это понимаю. Зеленский напомнил историю марта 2025 года, когда на Украину оказывали давление, требуя согласиться на прекращение огня по линии фронта.

Смысл его аргумента в том, что Украина уже сделала свой компромиссный шаг.

Первоначальное требование Украины – вывод российских войск с территории Украины. Но ради немедленного прекращения боевых действий и спасения жизней Киев согласился на замораживание ситуации по линии фронта, отложив вопрос о выводе войск на следующий этап.

То есть украинская позиция в этой логике звучит так: мы уже пошли навстречу, поэтому не нужно постоянно требовать новых компромиссов только от Украины.

Следующий вопрос должен касаться того, какой шаг со своей стороны сделает Россия.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.