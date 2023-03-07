Об этом в эфире 24 Канала заявил дипломат, экс-министр иностранных дел Павел Климкин. Он подчеркнул, что у Владимира Путина больше не осталось маневров и рычагов влияния.
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Как Китай видит Россию
По словам Павла Климкина, у Путина был шанс влияния на Европу из-за поставки энергоносителей и он работал. Впрочем, сейчас все отменено. Глава Кремля остался без вариантов политического маневра в смысле энергетической безопасности.
"Нефть идет в Китай. Газ идет в Китай. Товарооборот достиг почти 200 миллиардов долларов. Для Китая это почти ничего, а для России – безумная цифра", – отметил дипломат.
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Демографическая ситуация в России тоже сыграет на руку Китаю, сказал Климкин. По его прогнозам на предстоящие 20 лет население страны-агрессорки уменьшится на 16 миллионов.
"По разным прогнозам население уменьшится на 12 – 20 миллионов. Давайте считать, что истина где-то посередине и это 16 миллионов. Но это значит – страна, которая там где-то 20-я в мире, не может тянуть свою экономику, у которой кроме ядерного оружия ничего нет", – объяснил экс-министр.
Какие варианты есть у России
Павел Климкин назвал три аспекта дальнейшего развития ситуации, которая не минует зависимости от Китая.
"Сначала вариант такой великой Северной Кореи, потом попадание в зависимость от Китая, а затем либо перезагрузка, либо дезинтеграция. И это, я думаю, единственный шанс на сегодняшний день российских кланов, российских элит как-то построить новую связь с Западом", – сказал он.
Но сделать это будет не так просто, из-за преступлений, которые совершаются сейчас в Украине и ответственности за них, уточнил Павел Климкин. В свою очередь Путин попытается поиграть в безуспешную игру.
Просуществовать 2 года России без изменений тоже не удастся. Поэтому Путин будет пытаться использовать Китай. Но китайцы не глупы, они это понимают и в конце концов Путина "разведут",
– предположил экс-министр.
Будущее России – прошлое
Хотя у России есть совместные проекты с Китаем: по поставкам газа, нефти, разработка месторождений – то, что нужно Китаю, страна-агрессор все же откатится на 10 – 15 лет назад. Павел Климкин привел пример сегодняшних дел на рынках России, которые превратились в "крупный китайский базар": там нельзя купить европейский или американский автомобиль – везде китайские.
"Это значит, как в средневековые годы – ресурсы потоком будут идти в Китай, а разный трэш будет идти назад в Россию. Это повлияет не только на качество жизни, если можно вообще сегодня говорить в России о качестве жизни, это повлияет на технологический уровень", – предположил Климкин.
И даже наличие ядерного оружия и ядерных технологий ничего не изменит, а сделает Россию более схожей с северокорейским режимом, резюмировал экс-министр иностранных дел.
Китай и Россия: последняя политика
- Своим неоднозначным "мирным планом" Китай придерживается пророссийского нейтралитета. Впрочем, он не воспринимает Россию как ровню, считает эксперт.
- Китай сейчас сфокусированный на отношениях с США. У него нет никаких территориальных претензий к России и он не хочет части ее территорий, отметила китаевед.
- Китай называет войну в Украине "кризисом" и призывает к "мирному урегулированию". Министр иностранных дел Цинь Ган заявил о какой-то "невидимой руке" управления и добавил, что санкции и давление на Россию якобы "не решат проблему".