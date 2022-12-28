К примеру, страны проводят учения в российском Челябинске, но неизвестно, что именно там происходит. Об этом 24 каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.

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Что Китай мог поставлять России

Так, большим вопросом является то, не остается ли какая-нибудь китайская техника в России, которая могла бы завозиться на территорию страны-агрессора под видом учений. А дальше оккупанты могли бы использовать ее в войне против нашего государства.

По мнению Харитонова, западные разведки могут отслеживать, оставляет ли Китай свою технику стране-агрессору во время учений. Пока нет заявлений о доказательствах того, что Китай использовал многочисленные совместные учения для перебрасывания техники в Россию.

Я подозреваю, что такие перебрасывания могут происходить не столько полноценной техники, как компонентов. Ведь в России есть вопиющая потребность в полупроводниках и Китай является одним из лидеров в их производстве, наряду с Южной Кореей, Тайванем и Соединенными Штатами,

– рассказал президент ОО "Либерально-демократическая лига Украины".

К тому же США наложили санкции на Китай касательно полупроводников. Так что вполне вероятно, что между этими процессами есть связь.

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