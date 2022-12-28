Наприклад, країни проводять тренування у російському Челябінську, але невідомо, що саме там відбувається. Про це 24 каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов.
До речі У Росії – технічний голод: у ГУР оцінили, на що окупанти можуть розраховувати від Ірану й Китаю
Що Китай міг постачати Росії
Так, великим питанням є те, чи не залишається якась китайська техніка в Росії, яка могла б завозитися на територію країни-агресорки під виглядом навчань. А далі окупанти могли б використовувати її у війні проти нашої держави.
На думку Харитонова, західні розвідки можуть відстежувати, чи залишає Китай свою техніку країні-агресорці під час навчань. Наразі немає заяв щодо доказів того, що Китай використовував численні спільні навчання для перекидання техніки до Росії.
Я маю підозру, що такі перекидання можуть відбуватися не стільки повноцінної техніки, як компонентів. Адже в Росії є кричуща потреба у напівпровідниках і Китай є одним з лідерів у їхньому виробництві, поруч з Південною Кореєю, Тайванем та Сполученими Штатами,
– розповів президент ГО "Ліберально-демократична ліга України".
До того ж США наклали санкції на Китай щодо напівпровідників. Тож цілком ймовірно, що між цими процесами є зв'язок.
Харитонов сказав, чого критично не вистачає Росії: дивіться відео
Співпраця Китаю та Росії: останні новини
- Нещодавно міністр закордонних справ Китаю Ван Ї заявив, що Пекін планує поглибити зв'язки з Москвою у 2023 році. Крім того, там продовжують називати війну проти України "кризою". Свою нібито "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України в Пекіні пояснюють тим, що начебто не хочуть "підливати масла у вогонь".
- Утім, на думку політтехнолога Михайла Шейтельмана, все не так погано, як може здаватися. За його словами, в Китаї чітко заявляли, що йдеться про економічне співробітництво з Росією. У цьому сенсі їм цікава вигода як з Києвом, так і з Москвою. Шейтельман переконаний, що Китай не співпрацює з Росією у військовому сенсі.
- Російський опозиційний політик Марк Фейгін висловив думку, що у Сі Цзіньпіна немає причин підтримувати російського диктатора Владіміра Путіна. На його думку, китайський лідер лиш хоче тримати в напрузі США.