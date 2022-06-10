Китай на стороне России, но боится санкций Запада – Харитонов
Китай декларирует якобы нейтралитет по вопросу войны в Украине. Впрочем, на самом деле этот нейтралитет – с российской спецификой.
Итак, не стоит строить иллюзий. Об этом рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Артур Харитонов.
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"Китай на стороне России и всячески ее поддерживает. Но таким образом, чтобы не потерять собственные ресурсы. Китай боится санкций Запада", – заявил Харитонов.
Он объяснил, что единственное, что удерживает Китай от прямой поддержки России – это совсем не ценность или уважение к Украине, как это заявляет официальный Пекин.
Китай элементарно боится санкций США и демократического мира, боится потерять свои деньги,
– подчеркнул эксперт.
По словам Артура Харитонова, в настоящее время Китай помогает настолько, сколько это возможно сделать скрыто.
Кроме того, президент общественной организации Либерально-демократическая лига Украины убежден, что Китай не будет поддерживать Украину. Пока КНР сдерживают только наши союзники.
Харитонов о риторике китайских СМИ и власти
Как рассказал Харитонова, с начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля, китайские средства массовой информации начали транслировать нарративы Кремля. В частности, о так называемых "демилитаризации", "денацификациях" и "спецоперации".
Путин появлялся в китайских СМИ чаще, чем Си Цзиньпин. Он до сих пор является супергероем для китайцев, его обожают,
– отметил эксперт.
С 24 февраля китайские СМИ распространяли пропаганду, основываясь на российских нарративах и еще более их перекривляя. Например, как вспомнил президент ОО, зверства россиян в Киевской области китайская государственная пресса назвала "постановкой".
Он добавил, что это имеет определенные негативные последствия для Украины. Ведь некоторые медиаресурсы имеют охват около 1 миллиарда человек.
В то же время риторика государственной пропаганды отличается от риторики официальных лиц, пытающихся "играть в нейтральность". Однако именно рупоры коммунистических властей Китая демонстрируют настоящую позицию властей КНР, как резюмировал Харитонов.
Артур Харитонов об истинной позиции КНР: смотрите видео
Китай и война в Украине: последние новости
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предположил, что сейчас Китай придерживается нейтралитета – не становится ни на сторону Украины, ни на сторону России. Впрочем, КНР просто выжидает.
- В то же время Китай запретил российским компаниям , имеющим в своем парке самолеты Boeing и Airbus, зарегистрированные в двух юрисдикциях, летать на них в своем воздушном пространстве.
- Однако после того, как Евросоюз ввел эмбарго на российскую нефть, крупнейшим покупателем нефти из России станет Азия, в частности Китай.