Страдает не только Европа: Китай накрыли рекордные дожди и сильная жара

Аномальная жара заполонила не только Европу. Китай тоже страдает от климатического кризиса. Страну накрыли наводнения и сильная жара.

В мае Китай заполонили массовые сильные ливни, убившие десятки людей. Еще миллионы граждан вынуждены были бежать. Это, кроме того, нанесло экономический ущерб стране на миллиарды юаней. Уже через месяц Китай начал страдать от аномальной жары.

К теме Во Франции +40, в Португалии +47: Европа продолжает страдать от аномальной жары и лесных пожаров

Во многих городах Китая объявили самый высокий уровень тревоги

Сейчас волна жары охватила половину страны, поразив более 900 миллионов человек – или около 64% ​​населения. Все северо-восточные провинции Китая, кроме двух, объявили предупреждение о высокой температуре, а 84 города – самый высокий уровень тревоги,

– говорится в сообщении.

За последние недели 71 национальная метеостанция по всему Китаю зарегистрировала температуру, побившую рекорды.

По данным Национального климатического центра, в четырех городах температура достигла 44 градусов по Цельсию.

Европа страдает от аномальной жары и пожаров

Великобритания впервые зафиксировала температуру выше +40 градусов. На востоке Лондона вспыхнули дома, 8 из них полностью сгорели.

19 июля в Германии был самый жаркий день 2022 года. Там зафиксировали 39,5 градуса в западном городе Дуйсбург.

Синоптики сообщают, что Нидерланды также достигли такого же максимума +39,5°C в Маастрихте.

Волна жары также коснулась и Франции. В городе Брест температура достигла 40 градусов, что намного выше привычного среднего показателя в июле. А на юго-западе страны произошли крупнейшие лесные пожары за 30 лет. С 12 июля возгорания охватили более 20 300 гектаров Жиронды.

Синоптики в Италии спрогнозировали повышение температуры до +40 – +42 градусов в период 20 – 22 августа.

В испанской Саморе пожар продолжался несколько дней. Возгорания возникли в Кастилии и Леоне, Галисии, Андалусии и Эстремадуре.

14 июля температура в Португалии достигла 47 градусов тепла. Это рекорд июля. Поэтому одна треть материка остается под чрезвычайным риском пожара.

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