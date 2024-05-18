Министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко в эфире 24 Канала объяснил, если брать политический аспект, китайская тоталитарная система имеет большое родство с Россией. Си стремится его увеличивать для дополнительного давления на ЕС и Соединенные Штаты, чтобы не проигрывать в экономических вопросах. Именно из-за такой пользы Китай не хочет рвать отношения с Западом.

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В чем Си солидарен с Россией

По словам бывшего министра иностранных дел, одновременно Си Цзиньпин будет делать все, чтобы Россия не проиграла в войне с Украиной. Уже сейчас сформировалась "ось зла" – Пекин, Пхеньян и Тегеран, поэтому Китаю выгодно сокращать фронт. Это дополнительный экономический фактор в возможных войнах с Европой и Америкой.

Именно поэтому Си Цзиньпин во время своего турне заехал не только в Париж, где поговорил с президентом Эммануэлем Макроном и руководством Евросоюза. Китайский лидер также посетил Сербию и Венгрию. А все для того, чтобы развалить ЕС изнутри. В этом вопросе Си солидарен с Кремлем, который уже десятки лет пытается это сделать.

То, что Россия выстроила пятую колонну в виде Орбана в Европейском Союзе и НАТО, уже даже школьники знают. Здесь идет интересная, но довольно спокойная, долгая игра. Китай будет пытаться чувствовать себя где-то в более-менее сбалансированной позиции и думать о своих интересах,

– сказал Владимир Огрызко.

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