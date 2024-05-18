Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в етері 24 Каналу пояснив, якщо брати політичний аспект, китайська тоталітарна система має велику спорідненість з Росією. Сі прагне її збільшувати для додаткового тиску на ЄС та Сполучені Штати, щоб не програвати в економічних питаннях. Саме через таку користь Китай не хоче рвати відносини із Заходом.
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У чому Сі солідарний з Росією
За словами колишнього міністра закордонних справ, водночас Сі Цзіньпін робитиме усе, аби Росія не програла у війні з Україною. Уже зараз сформувалася "вісь зла" – Пекін, Пхеньян та Тегеран, тому Китаю вигідно скорочувати фронт. Це додатковий економічний фактор у можливих війнах з Європою та Америкою.
Саме через це Сі Цзіньпін під час свого турне заїхав не лише до Парижу, де поговорив з президентом Еммануелем Макроном та керівництвом Євросоюзу. Китайський лідер також відвідав Сербію та Угорщину. А все для того, аби розвалити ЄС з середини. У цьому питанні Сі солідарний з Кремлем, який уже десятки років намагається це зробити.
Те, що Росія вибудувала п'яту колону у вигляді Орбана у Європейському Союзі та НАТО, вже навіть школярі знають. Тут іде цікава, але доволі спокійна, довга гра. Китай намагатиметься почуватися десь у більш-менш збалансованій позиції та думати про свої інтереси,
– сказав Володимир Огризко.
Зустріч Путіна та Сі у Китаї
- 16 травня Владімір Путін прибув до Китаю з офіційним візитом, де зустрівся з китайським лідером Сі Цзіньпіном для "неформальних переговорів". У російських телеграм-каналах поширювали відео його приїзду до Пекіна.
- Глава Кремля під час своєї промови сказав, що "росіянин та китаєць – брати навічно". Також Путін назвав українців і білорусів "братніми народами", розширивши концепцію "братства". Лідери двох держав підкреслили солідність співробітництва між Росією та Китаєм.
- Аналітики Інституту вивчення війни пишуть, що зустріч відбулася для поглиблення співпраці та можливих нових домовленостей у зв'язку з війною проти України. Візит Путіна має кілька цілей. Серед них – підтримка Росії у довгостроковій війні.