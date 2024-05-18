Міністр закордонних справ України (2007 – 2009) Володимир Огризко в етері 24 Каналу пояснив, якщо брати політичний аспект, китайська тоталітарна система має велику спорідненість з Росією. Сі прагне її збільшувати для додаткового тиску на ЄС та Сполучені Штати, щоб не програвати в економічних питаннях. Саме через таку користь Китай не хоче рвати відносини із Заходом.

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У чому Сі солідарний з Росією

За словами колишнього міністра закордонних справ, водночас Сі Цзіньпін робитиме усе, аби Росія не програла у війні з Україною. Уже зараз сформувалася "вісь зла" – Пекін, Пхеньян та Тегеран, тому Китаю вигідно скорочувати фронт. Це додатковий економічний фактор у можливих війнах з Європою та Америкою.

Саме через це Сі Цзіньпін під час свого турне заїхав не лише до Парижу, де поговорив з президентом Еммануелем Макроном та керівництвом Євросоюзу. Китайський лідер також відвідав Сербію та Угорщину. А все для того, аби розвалити ЄС з середини. У цьому питанні Сі солідарний з Кремлем, який уже десятки років намагається це зробити.

Те, що Росія вибудувала п'яту колону у вигляді Орбана у Європейському Союзі та НАТО, вже навіть школярі знають. Тут іде цікава, але доволі спокійна, довга гра. Китай намагатиметься почуватися десь у більш-менш збалансованій позиції та думати про свої інтереси,

– сказав Володимир Огризко.

Зустріч Путіна та Сі у Китаї