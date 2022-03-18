Китай не будет дружить с тем, кто проиграет в войне в Украине, - Пионтковский о России и США

США пытается убедить Китай не помогать России в войне с Украиной. Поднебесная, вероятнее всего, и без уговоров не слишком в этом заинтересована.

Об этом в эфире 24 канала сказал российский публицист Андрей Пионтковский. По его словам, Китай получит преимущество от войны.

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"Китай не будет дружить с проигравшим. Си Цзиньпин подталкивал Владимира Путина к этому конфликту. Это классическая китайская позиция: сидеть на заборе и ждать, труп какого врага будет первым", – сказал Пионтковский.

"Китайцы выиграют в этой войне при любых условиях"

Пионтковский считает, что Китай получит преимущество при вероятном поражении как России, так и Украины.

Если бы Украина "упала" при позорном унижении Америки – это значило бы болезненное падение авторитета США в Азии. Китай тогда бы взял Тайвань через несколько месяцев,

– заверил публицист.

Однако Китай будет доволен и при поражении Путина.

"Если Путин проигрывает войну и у него не получится удержать власть – начнется распад России. Китай сразу вспомнит о своих претензиях к территориям Дальнего Востока и Сибири, которые были вырваны царской властью", – добавил Пионтковский.

Он подчеркнул, что это беспроигрышная война для Китая. Он получит "приз" в любом случае: либо Тайвань, либо Сибирь.

Пионтковский о роли Китая в войне: смотрите видео