Об этом в эфире 24 Канала заявил эксперт-международник, профессор кафедры международных отношений Национального авиационного университета Максим Яли. Он отметил главный недостаток "мирного плана" в отношении Украины.
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Там нет механизмов завершения или прекращения войны. Главное – требования выводить оккупационные войска с территории Украины. Это главный недостаток этого плана,
– подчеркнул в эфире эксперт.
Китай не за победу Украины
Максим Яли отмечает, что Китай не заинтересован в тотальной победе Украины. Ибо полный разгром России, вывод ее войск из Крыма и ОРДЛО поставит жирный крест на его амбициях возвращения Тайваня военным путем.
"На самом деле США признают, что это территории Китая. Другое дело, что там есть претензии и территориальные споры с Японией – ближайшим союзником США, имеющим гарантии. Вьетнам, Филиппины, все приграничные территории, где сосредоточено много природных ресурсов, в том числе нефти и газа и это, конечно, огромный фактор и во многих других государствах. Пекин ласкает эти амбиции, выстраивая свою военную инфраструктуру", – говорит эксперт-международник.
Максим Яли о настоящих намерениях "мирного плана" Китая: смотреть видео
Китай, Иран и Северная Корея надеются переделать мировой порядок, изменив свои границы. Все их амбиции зависят от того, как окончится война в Украине. Запад это прекрасно понимает. Потому помогает Украине, говорит Максим Яли.
"Если они (русские – 24 Канал) будут иметь определенные территориальные достижения, это будет знаком для других государств, что так можно и начнутся свои территориальные конфликты", – сказал спикер.
Поэтому результаты русско-украинской войны войдут в основу мирового порядка, судьба которого определяется.
"Мирный план" Китая: оценка трех сторон
- Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина уже видела текст мирного плана Китая. Он подчеркнул, что там есть как минимум один пункт, с которым власти не согласны.
- В Москве тоже отреагировали на мирный план и поддержали его предложения. Правда, предложили дописать несколько пунктов.
- Джо Байден отверг предложенный "мирный план" Китая. Президент США отметил, что его реализация пойдет только в пользу России.