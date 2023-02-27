Про це в ефірі 24 Каналу заявив експерт-міжнародник, професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі. Він наголосив на головній ваді "мирного плану" стосовно України.

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Там немає механізмів завершення чи припинення війни. Головне – вимоги виводити окупаційні війська з території України. Це є головною вадою цього плану,

– наголосив в ефірі експерт.

Китай не за перемогу України

Максим Ялі наголошує, Китай не зацікавлений в тотальній перемозі України. Бо повний розгром Росії, вивід її військ з Криму та ОРДЛО поставить жирний хрест на його амбіціях повернення Тайваню військовим шляхом.

"Насправді США визнають, що це території Китаю. Інша справа, що там є претензії і територіальні спори з Японією – найближчим союзником США, який має гарантії. В’єтнам, Філіппіни, всі прикордонні території, де зосереджено багато природних ресурсів, зокрема нафти й газу і це, звичайно, величезний чинник і в багатьох інших державах. Пекін пестує ці амбіції, вибудовуючи свою військову інфраструктуру", – каже експерт-міжнародник.

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Китай, Іран та Північна Корея плекають надії переробити світовий устрій, змінивши свої кордони. Всі їхні амбіції залежать від того, як закінчиться війна в Україні. Захід це чудово розуміє. Тому допомагає Україні, каже Максим Ялі.

"Якщо вони (росіяни – 24 Канал) будуть мати певні територіальні надбання, це буде знаком для інших держав, що так можна і розпочнуться свої територіальні конфлікти", – сказав спікер.

Тому результати російсько-української війни увійдуть в основу світового порядку, доля якого визначається.

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