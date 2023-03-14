Китай не спешит делиться с Россией, – политолог предположил замысел Си Цзиньпина

По некоторой информации, Си Цзиньпин, на днях ранее официально возглавивший Китай, вскоре должен посетить Москву. Кремлевский диктатор Владимир Путин поздравил своего "дорогого друга" с победой на выборах.

Такое "подлизывание" объясняется тем, что Россия в публичной риторике не прогибается под Китай. Но она демонстрирует своему обществу тот геополитический центр, к которому она тяготеет, который с ней дружествен. Об этом 24 Каналу сказал политолог Андрей Вигиринский.

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Поэтому уровень отношений соответствующий – союзнический – они пробуют продать собственной аудитории. Как отмечает политолог, такими категориями мыслить всегда спокойнее в войне. Говорить о том, что "мы не одни, за спиной Китай". Но это "за спиной", акцентирует Вигиринский, имеет сущность ненаполнения, ведь Китай:

занимает рынки, которые высвобождаются от европейских поставщиков и маркетплейсов на территории России;

занимает весомую нишу в части импорта энергоносителей из России;

не торопится делиться технологическими наработками с российской промышленностью.

"Хотите, чтобы мы зашли на ваш рынок? Окей. Мы готовы построить фабрику, производить свои товары и продавать их на вашем рынке. Но мы не готовы продавать вам станки и тому подобное", – объяснил политолог.

Будет ли поставлять Китай вооружение

Что касается вопроса поставок Китаем вооружения в пользу России, отмечает Вигиринский, этого не произойдет до того момента, пока страна позиционирует себя антиподом США и предлагает мирный план урегулирования, в рамках которого призывает стороны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Этот период не ограничен определенными временными интервалами. Нет ультиматума со стороны Си: "У вас есть два месяца, чтобы использовать план, иначе мы вступаем в войну и поставляем вооружение",

– подчеркнул Андрей Вигиринский.

Он добавил, что китайцы все-таки связывают вопросы возможной поставки вооружения России с решением вопроса Тайваня, который должен пройти мирно. "Это не значит, что они не усиливают свои вооруженные силы, ведь рассматривают это как потенциальную угрозу. Но свои планы они артикулируют не как элемент разрешения политических конфликтов с помощью военной силы, а именно как элемент, который может быть решен путем дипломатии", – отметил политолог.

Поэтому говорить о непосредственных поставках вооружения из Китая в пользу России, считает он, по меньшей мере преждевременно.

Кроме того, Россия на встрече Си и Путина вряд ли будет озвучивать призывы поставлять вооружение. "Это будет признанием, что российский "сверхмощный", "сверхсовременный" ВПК, опережающий все планетарные элементы, он недостаточный, "ущербный" и нуждается в помощи. А это отнюдь не вписывается в имперский образ, который формирует Путин: "мы самостоятельные, самодостаточные и вообще не страдаем ни от санкций, ни от войны, развязанной на территории Украины", – утверждает Андрей Вигиринский.

Политолог уверяет, что в ближайшие 3 – 9 месяцев вообще не будет поставлять вооружение в пользу России.