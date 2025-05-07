Об этом 24 Каналу рассказал эксперт по Азиатско-Тихоокеанскому региону центра ADASTRA Антон Ганоцкий, отметив, что Си Цзиньпин будет главным гостем для Путина. Такое впечатление, что на этот раз парад на 9 мая организовали именно для главы Китая.

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Все очень серьезно

Как отметил Ганоцкий, визит Си Цзиньпина в Россию – это серьезный сигнал для Соединенных Штатов. Китай показывает, что они с Россией – союзники.

Я не помню, что хотя бы когда-то с 1991 года глава Китая был на военном параде в Москве. Это серьезное событие. И визит на несколько дней – это сигнал, что Россия и Китай находятся на самом высоком уровне двусторонних межгосударственных отношений,

– отметил Ганоцкий.

Все это происходит на фоне попыток Трампа оторвать Россию от Китая. А визит Си в Москву – демонстративный ответ. Тем более, что военные китайской армии будут также маршировать на этом параде.

Понятно, что между странами будут подписаны еще какие-то соглашения. Они вполне могут обсуждать совместные действия против Соединенных Штатов в рамках торговой войны. Россия может и в дальнейшем помогать Китаю с ресурсами. США должны были бы на это реагировать, но они занимаются совсем другими делами.

В Вашингтоне сейчас говорят об аннексии Канады и тому подобное. Печальная история. Западному миру будет довольно трудно противостоять этой объединенной автократии. Но история показывала, что автократии рано или поздно проигрывают. Также Китаю выгодна война в Украине. Прекращение войны будет дипломатической победой для Трампа. И Китаю буквально сейчас будет это невыгодно Думаю, они будут поощрять россиян продолжать войну и гарантировать поддержку на месяцы-годы этой войны,

– отметил Ганоцкий.

Напомним, недавно в Китай отреагировали на атаку дронов по российскому ВПК. Там продолжают рассказывать, что нужно избегать эскалации.