Про це 24 Каналу розповів експерт із Азійсько-Тихоокеанського регіону центру ADASTRA Антон Ганоцький, зауваживши, що Сі Цзіньпін буде головним гостем для Путіна. Таке враження, що цього разу парад на 9 травня організували саме для глави Китаю.

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Все дуже серйозно

Як наголосив Ганоцький, візит Сі Цзіньпіна до Росії – це серйозний сигнал для Сполучених Штатів. Китай показує, що вони з Росією – союзники.

Я не пам'ятаю, що хоча б колись з 1991 року глава Китаю був на військовому параді в Москві. Це серйозна подія. І візит на кілька днів – це сигнал, що Росія та Китай перебувають у найвищому рівні двосторонніх міждержавницьких відносин,

– зазначив Ганоцький.

Все це відбувається на тлі спроб Трампа відірвати Росію від Китаю. А візит Сі до Москви – демонстративна відповідь. Тим паче, що військові китайської армії будуть також маршувати на цьому параді.

Зрозуміло, що між країнами будуть підписані ще якісь угоди. Вони цілком можуть обговорювати спільні дії проти Сполучених Штатів в межах торгівельної війни. Росія може і надалі допомагати Китаю з ресурсами. США мали б на це реагувати, але вони займаються зовсім іншими справами.

У Вашингтоні зараз говорять про анексію Канади і тому подібне. Сумна історія. Західному світу буде доволі важко протистояти цій об'єднаній автократії. Але історія показувала, що автократії рано чи пізно програють. Також Китаю вигідна війна в Україні. Припинення війни буде дипломатичною перемогою для Трампа. І Китаю буквально зараз буде це невигідним Думаю, вони будуть заохочувати росіян продовжувати війну та гарантуватимуть підтримку на місяці-роки цієї війни,

– зауважив Ганоцький.

Нагадаємо, нещодавно в Китай відреагували на атаку дронів по російському ВПК. Там продовжують розповідати, що потрібно уникати ескалації.