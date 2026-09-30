Китай впервые с 2010 года обновил закон о мобилизации: к чему готовится Пекин

Китай пересмотрел закон о мобилизации, расширив полномочия государства по изъятию имущества частных лиц и компаний в случае масштабного военного конфликта. Новые правила вступят в силу в октябре и существенно усилят контроль Пекина над экономикой, инфраструктурой и высокими технологиями.

Как сообщает издание Nikkei, принятые изменения призваны обеспечить быстрый переход страны от мирного состояния к масштабному военному противостоянию. Документ обязывает граждан, местные предприятия и даже иностранные компании, работающие на территории Китая, выполнять прямые распоряжения властей.

Полный контроль над ресурсами и технологиями

В случае объявления мобилизации государственные органы будут иметь право изымать гражданские автомобили, энергетические мощности и объекты транспортной или коммунальной инфраструктуры. Для иностранных компаний предусмотрена возможность принудительного привлечения к производству товаров для государственных и оборонных нужд во время чрезвычайных ситуаций.

Особое внимание в новой редакции закона уделено привлечению передовых технологических разработок в сфере искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем. Государственные ведомства совместно с частным сектором обязаны заблаговременно формировать стратегические запасы критического сырья, в частности редкоземельных металлов.

Все государственные учреждения должны подготовить подробные реестры технологий и ресурсов, которые могут быть мобилизованы во время войны.

Масштабные учения и рост напряженности вокруг Тайваня

Ужесточение законодательства происходит на фоне обострения военной обстановки в Тайваньском проливе. Китайские армейские подразделения регулярно проводят военные маневры вблизи острова, задействуя боевую авиацию, корабли и государственные суда.

В частности, всего за два дня – 29 и 30 сентября – Министерство обороны Тайваня зафиксировало вблизи своих границ девять самолетов Народно-освободительной армии Китая, семь военных кораблей и шесть государственных судов. Это стало продолжением серии масштабных учений, среди которых были и июльские маневры с применением боевой стрельбы.

Оборонные приготовления Тайваня и задержки с поставками оружия

В ответ на угрозы Тайвань существенно повышает свою боеготовность и увеличивает военные расходы. В августе на острове прошли десятидневные военные учения Han Kuang, в ходе которых отрабатывали отражение возможного вторжения.

Армия должна быть готова к тому, что китайские учения перерастут в реальную войну,

– заявил министр обороны Тайваня Веллингтон Ку.

Военный бюджет острова в 2026 году достиг 3,32% ВВП, что на 25% больше по сравнению с предыдущим годом, а на 2027 год предложено дополнительное увеличение расходов на 18%.

Несмотря на принятый в США в декабре 2025 года рекордный пакет военной помощи на 11,1 миллиарда долларов, который включает пусковые установки HIMARS, гаубицы M109A7, боеприпасы типа "барражирующие" и беспилотники ALTIUS, поставки вооружения происходят с задержками. В частности, заказанная еще в 2019 году партия из 66 истребителей F-16 до сих пор не поступила на остров.