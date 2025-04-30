Теперь немного анализа. Об этом заявил Игорь Тышкевич, информирует 24 Канал.

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Что случилось в Южнокитайском море

Китай действительно оккупировал риф в Южно-Китайском море. Но есть Sand Cay и Sandy Cay Reef. Первый – остров, второй – риф. На первом расположена военная наблюдательная база Вьетнама (с постоянной сменой солдат) и рыболовная станция (тоже жилая). Второй – это риф площадью несколько сотен квадратных метров. Как говорят в Одессе, таки это две большие разницы.

И то и другое – часть архипелага Spratly Islands, на который претендуют Вьетнам, Филиппины, КНР, Бруней и Малайзия. Каждый из них периодически "отжимает" островок, намывает дополнительную площадь и создает поселения или военную базу.

С 2013 года Китай активно занимается созданием военной инфраструктуры на архипелаге. И эту политику окрестили – Great Wall of Sand (большая песчаная стена – 24 Канал). Уже к 2016 году Китай намыл 3 острова под аэродромы (и базу ВВС) и еще 4 для своей военной инфраструктуры.

У оккупированного рифа расположены сразу две военные базы:

филиппинская Thitu,

китайская Subi Reef.

Обе с ВВС. Соответственно "есть нюансы" в схемах подлетов. Sandy Cay Reef нужен КНР по многим причинам.

Замечу, что это действительно первый захват Китаем острова на архипелаге с 2016 года.

Каковы причины этих действий Китая

Причины – можно сказать одним словом "Трамп". Но если разложить, то имеем их больше.

1. Политика Дональда Трампа по контролю над международной морской логистикой. Это неприятно для китайского лидера Си Цзиньпина.

2. Политика КНР по созданию (особенно после прихода Трампа) региональной системы экономического сотрудничества. Южнокитайское море – ключевое. США могут помешать своими авианосными группами. Китай делает проще и дешевле "авианосец из рифа" – намывает острова.

Будет ли эскалация? Обвинения – да. Война за риф – сомнительно. Отжимом островков занимаются все. И в отношении всех государств региона накопились решения международных арбитражей, на которые они начхали. Сейчас – тем более (опять фактор Трампа).

Пойдет ли Китай дальше? Вероятнее всего, что да – свободные рифы еще есть.