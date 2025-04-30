Тепер трохи аналізу. Про це заявив Ігор Тишкевич, інформує 24 Канал.

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Що трапилося у Південнокитайському морі

Китай справді окупував риф у Південнокитайському морі. Але є Sand Cay і Sandy Cay Reef. Перший – острів, другий – риф. На першому розташована військова наглядова база В'єтнаму (з постійною зміною солдатів) та рибальська станція (теж житлова). Другий – це риф площею кілька сотень квадратних метрів. Як кажуть в Одесі, таки це дві великі різниці.

І те й інше – частина архіпелагу Spratly Islands, на який претендують В'єтнам, Філіппіни, КНР, Бруней і Малайзія. Кожен з них періодично "віджимає" острівець, намиває додаткову площу і створює поселення чи військову базу.

З 2013 року Китай активно займається створенням військової інфраструктури на архіпелазі. І цю політику охрестили – Great Wall of Sand (велика піщана стіна – 24 Канал). Уже до 2016 року Китай намив 3 острови під аеродроми (і базу ВПС) і ще 4 для своєї військової інфраструктури.

Біля окупованого рифу розташовані одразу дві військові бази:

філіппінська Thitu,

китайська Subi Reef.

Обидві з ВПС. Відповідно "є нюанси" у схемах підльотів. Sandy Cay Reef потрібен КНР з багатьох причин.

Зауважу, що це справді перше захоплення Китаєм острова на архіпелазі з 2016 року.

Які причини цих дій Китаю

Причини – можна сказати одним словом "Трамп". Але якщо розкласти, то маємо їх більше.

1. Політика Дональда Трампа щодо контролю над міжнародною морською логістикою. Це неприємно для китайського лідера Сі Цзіньпіна.

2. Політика КНР щодо створення (особливо після приходу Трампа) регіональної системи економічного співробітництва. Південнокитайське море – ключове. США можуть стати на заваді своїми авіаносними групами. Китай робить простіше і дешевше "авіаносець із рифу" – намиває острови.

Чи буде ескалація? Звинувачення – так. Війна за риф – сумнівно. Віджиманням острівців займаються всі. І щодо всіх держав регіону накопичилися рішення міжнародних арбітражів, на які вони начхали. Зараз – тим більше (знову фактор Трампа).

Чи піде Китай далі? Найімовірніше, що так – вільні рифи ще є.