Министерство природных ресурсов Китая представило карту мира, наделавшую немало шума. Карта показывает русские территории с китайскими названиями, а также территориальные споры в Южно-Китайском море.

Китайское правительство опубликовало пояснения к карте. В сообщении говорится, что национальные границы КНР проводятся в соответствии со стандартной картой национальных границ Китая, утвержденной и опубликованной Государственным советом, пишет 24 Канал.

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В то же время исторические границы Китая проводятся в соответствии с фактическими историческими границами на основе соответствующих исторических материалов. Национальная карта КНР должна точно отражать территорию Китая и отклонение от этой инструкции является нарушением законов.

Изображение на карте островов Южно-Китайского моря

В пояснении к карте правительство КНР отмечает, что Тайвань – это территория Китая.

Четыре региона на карте островов Южно-Китайского моря: Манила на Филиппинах изображена на востоке, Ханой во Вьетнаме на западе, материковый Китай и остров Тайвань к югу от Тропика Рака нанесен на севере, а остров Калимантан нанесен на юге.

Для карт, обозначающих названия стран (включая названия соседних стран), когда острова Южно-Китайского моря и материк отображаются вместе, название страны Китай обозначается на материке.

Если на изображении нет материковой части Китая, но включена часть островов Южно-Китайского моря, названия острова, мель Цзенму, остров Хуанъянь и т.д. обозначены словом "Китай".

На картах, не обозначающих названия стран Китая и соседних стран, названия стран не отражаются в пределах островов Южно-Китайского моря, а слово "Китай" не входит в названия островов.

Провинция Тайвань представлена на карте как провинциальная административная единица. Город Тайбэй представлен как административный центр провинции. На тематической карте провинция Тайвань должна отображать соответствующее тематическое содержимое точно так же, как материковый Китай.

Территории России с китайскими названиями

Также правительство КНР объяснило использование топонимов на карте, в частности в контексте российских регионов. Вот список российских регионов, получивших китайские названия:

Владивосток – Хайшенвай,

Уссурийск – Шуанченцзы,

Хабаровск – Боли,

Благовещенск – Хайланпао,

Сахалин – Куедао,

Нерчинь – Ничего,

Сословный хребет – Вайсинань-лин.

Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая

Речь идет об исторических китайских территориях, перешедших к России в 19 веке после подписания Айгунского договора. Догоров признал за россиянами право владеть частью Северной Маньчжурии (Западное Приморье) и утверждал русско-ценскую границу по реке Амур (Хэйлун).

Лидер Китая Си Цзиньпин помнит об Айгунском договоре и не позволит своему народу забыть об этом. Поэтому новая карта правительства КНР должна заставить китайцев задуматься.

Владимир Путин сможет легко "продать" россиянам потерю территорий. В частности, российские женщины на территориях, которые окажутся снова под контролем Китая, не будут терять своих мужчин, которых могли бы мобилизовать на войну.

Причем сами же российские мужчины тоже извлекут выгоду в размере 10 тысяч долларов для создания семьи. Китай тоже в выигрыше, ведь внутри своей страны правительству пришлось бы заплатить даже больше, тем более, что невесты в КНР в дефиците.