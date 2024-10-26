Прямой военной помощи России от Китая не было, и на это есть причина есть причина. Изменит ли свое мнение Китай после того, как КНДР отправила военных в Россию, 24 Каналу рассказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный.

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Отправит ли Китай войска на помощь России

Северная Корея постепенно расширяла военную поддержку России, начиная с боеприпасов и заканчивая солдатами. Есть опасения, что еще один партнер России – Китай – также может отправить своих военных на войну.

Однако есть ряд факторов, из-за которых такое развитие событий является маловероятным.

У Северной Кореи и Китая совершенно разные экономики. Китай – один из локомотивов мировой экономики, а в КНДР голод – стандартная ситуация. Едва ли не самая большая мотивация северокорейцев идти воевать – мысль, что Путин будет за это как-то платить: или деньгами, или товарами. Китаю финансовая мотивация неинтересна,

– объяснил Павел Нарожный.

Собственно, для Китая нет какой-либо выгоды в том, чтобы отправлять своих военных в Украину. В конце концов, это довольно рискованно для страны, которая до сих пор пытается балансировать свою позицию и сохранить геополитическое влияние.

"Для Китая это станет провалом. США и Европа для них – это крупнейшие торговые партнеры, поэтому им отнюдь не хочется попадать под санкции и иметь ограничения на торговлю. Именно поэтому партнерство Китая и России является очень ограниченным", – отметил военный эксперт.

Пекин продает Москве определенные запчасти для дронов. Ранее в Россию также поступали товары двойного назначения, однако из-за санкций США эти поставки сократились до минимума. Более того, уже несколько месяцев как Китай усилил контроль за экспортом товаров двойного назначения.

"Я не вижу каких-то драйверов, чтобы Китай отправил свою регулярную армию на помощь России. Какие-то наемники из Китая – да, это возможно. Но регулярная армия Китая в России – это маловероятно", – добавил Нарожный.

Как воюет Китай

Северную Корею, которая предоставила России своих солдат, интересует не только финансовая выгода. Для них также важен боевой опыт, которого у их армии фактически нет. Что касается Китая, то здесь ситуация опять другая.

Китайцы воюют не так войсками, их экспансия происходит через кредиты. Например, они получили стратегический порт в Венесуэле благодаря кредитам. Война для Китая – это слишком дорого,

– объяснил военный эксперт.

То есть это еще раз доказывает, что отправлять своих военных в Россию Пекину просто невыгодно. Они могут только помогать Кремлю экономически, но и то – осторожно.