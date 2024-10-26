Прямої військової допомоги Росії від Китаю не було, і на це є причина. Чи змінить свою думку Китай після того, як КНДР відправила військових до Росії, 24 Каналу розповів військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний.

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Чи відправить Китай війська на допомогу Росії

Північна Корея поступово розширювала військову підтримку Росії, починаючи з боєприпасів і завершуючи солдатами. Є побоювання, що ще один партнер Росії – Китай – також може відправити своїх військових на війну.

Однак є низка факторів, через які такий розвиток подій є маломожливим.

У Північної Кореї та Китаю геть різні економіки. Китай – один з локомотивів світової економіки, а в КНДР голод – стандартна ситуація. Чи не найбільша мотивація північнокорейців йти воювати – думка, що Путін буде за це якось платити: або грошима, або товарами. Китаю фінансова мотивація не цікава,

– пояснив Павло Нарожний.

Власне, для Китаю немає будь-якої вигоди у тому, аби відправляти своїх військових до України. Зрештою, це доволі ризиковано для країни, яка досі намагається балансувати свою позицію і зберегти геополітичний вплив.

"Для Китаю це стане провалом. США та Європа для них – це найбільші торгівельні партнери, тому їм аж ніяк не хочеться потрапляти під санкції та мати обмеження на торгівлю. Саме тому партнерство Китаї та Росії є дуже обмеженим", – зауважив військовий експерт.

Пекін продає Москві певні запчастини для дронів. Раніше до Росії також надходили товари подвійного призначення, однак через санкції США ці поставки скоротилися до мінімуму. Ба більше, вже кілька місяців як Китай посилив контроль за експортом товарів подвійного призначення.

"Я не бачу якихось драйверів, щоб Китай відправив свою регулярну армію на допомогу Росії. Якісь найманці з Китаю – так, це можливо. Але регулярна армія Китаю в Росії – це малоймовірно", – додав Нарожний.

Як воює Китай

Північну Корею, яка надала Росії своїх солдатів, цікавить не лише фінансова вигода. Для них також є важливий бойовий досвід, якого в їхньої армії фактично немає. Щодо Китаю, то тут ситуація знову інша.

Китайці воюють не так військами, їхня експансія відбувається через кредити. Наприклад, вони отримали стратегічний порт у Венесуелі завдяки кредитам. Війна для Китаю – це занадто дорого,

– пояснив військовий експерт.

Тобто це ще раз доводить, що відправляти своїх військових до Росії Пекіну просто невигідно. Вони можуть лише допомагати Кремлю економічно, але й те – обережно.